2

I giochi gratis dell'Epic Games Store del 15 gennaio sono disponibili ora

Questa settimane potete riscattare una copia di Styx: Master of Shadows e di Styx: Shards of Darkness - Deluxe Edition, tramite l'Epic Games Store.

NOTIZIA di Marie Armondi   —   15/01/2026
Styx

Il giovedì è il giorno dei giochi gratis dell'Epic Games Store e gli utenti PC possono riscattare un paio di titoli interessanti: Styx: Master of Shadows e Styx: Shards of Darkness - Deluxe Edition.

Come sempre, avete tempo sette giorni per aggiungere al vostro account Epic Games Store i videogiochi gratuiti e renderli vostri per sempre. Potete farlo direttamente tramite il launcher ufficiale oppure tramite questa pagina da un browser.

I dettagli sui due giochi di Styx

Styx: Master of Shadows è un gioco di infiltrazione e furtività nel quale vestiamo i panni di un piccolo goblin, pronto a uccidere e rubare all'interno di un mondo dark fantasy. È stato pubblicato originariamente nel 2014 ed è nato come prequel/spin-off di Of Orcs and Men, ottenendo ben più successo e dando il via a una saga.

Styx: Shards of Darkness è il seguito pubblicato nel 2017 ed evolve il pacchetto offerto dal primo gioco. Inoltre, la versione Deluxe Edition permette di ottenere non solo il gioco base, ma anche l'attrezzatura del protagonista vista nel precedente gioco e un pugnale speciale che fa dissolvere i nemici sconfitti.

Il nuovo trailer di Styx: Blades of Greed offre una panoramica del gameplay in vista del lancio su PC, PS5 e Xbox Il nuovo trailer di Styx: Blades of Greed offre una panoramica del gameplay in vista del lancio su PC, PS5 e Xbox

Ricordiamo infine che il prossimo capitolo della serie, Styx: Blades of Greed, arriverà il 19 febbraio 2026 e una demo è ora disponibile su Steam.

#Epic Games #Epic Games Store #Giochi Gratis
Multiplayer Login
con il tuo social network
Password dimenticata?
Registrati
Registrazione
Grazie per esserti registrato!
A breve riceverai una mail di notifica da dove potrai attivare il tuo account.
Re-invia email attivazione
Segnalazione Errore
I giochi gratis dell'Epic Games Store del 15 gennaio sono disponibili ora