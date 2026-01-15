I giochi gratis dell'Epic Games Store del 15 gennaio sono disponibili ora

Come sempre, avete tempo sette giorni per aggiungere al vostro account Epic Games Store i videogiochi gratuiti e renderli vostri per sempre. Potete farlo direttamente tramite il launcher ufficiale oppure tramite questa pagina da un browser .

Il giovedì è il giorno dei giochi gratis dell'Epic Games Store e gli utenti PC possono riscattare un paio di titoli interessanti: Styx: Master of Shadows e Styx: Shards of Darkness - Deluxe Edition .

I dettagli sui due giochi di Styx

Styx: Master of Shadows è un gioco di infiltrazione e furtività nel quale vestiamo i panni di un piccolo goblin, pronto a uccidere e rubare all'interno di un mondo dark fantasy. È stato pubblicato originariamente nel 2014 ed è nato come prequel/spin-off di Of Orcs and Men, ottenendo ben più successo e dando il via a una saga.

Styx: Shards of Darkness è il seguito pubblicato nel 2017 ed evolve il pacchetto offerto dal primo gioco. Inoltre, la versione Deluxe Edition permette di ottenere non solo il gioco base, ma anche l'attrezzatura del protagonista vista nel precedente gioco e un pugnale speciale che fa dissolvere i nemici sconfitti.

Ricordiamo infine che il prossimo capitolo della serie, Styx: Blades of Greed, arriverà il 19 febbraio 2026 e una demo è ora disponibile su Steam.