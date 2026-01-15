George R.R. Martin spiega i problemi con House of the Dragon e il suo produttore

Come ricorderete, all'uscita della seconda stagione di House of the Dragon , la serie prequel de Il Trono di Spade, lo scrittore dei romanzi George R.R. Martin ha criticato i produttori di HBO per una serie di cambiamenti fatti alla trama originale che - secondo Martin - avrebbero avuto forti ripercussioni sul proseguimento dell'opera.

Le parole di Martin sui problemi con House of the Dragon

Quando gli è stato chiesto in che modo il rapporto tra Martin e il responsabile di House of the Dragon Ryan Condal sia "diventato così teso", Martin ha risposto: "È peggio che teso. È miserabile".

Martin ha spiegato che il loro rapporto "funzionava davvero bene" nella prima stagione (Martin avrebbe anche sostenuto Condal, su sua richiesta, durante un disaccordo con il co-showrunner originale Miguel Sapochnik, che ha lasciato la serie prima della seconda stagione) ma poi le cose sono cambiate.

"Poi siamo arrivati alla seconda stagione e lui ha praticamente smesso di ascoltarmi", ha detto Martin. "Davo delle note e non succedeva nulla. A volte spiegava perché non le stava applicando. Altre volte mi diceva: 'Oh, ok, sì, ci penserò'. È andata sempre peggio e io ho iniziato a infastidirmi sempre di più. Alla fine si è arrivati a un punto in cui HBO mi ha detto che avrei dovuto inviare tutte le mie note a loro e che poi avrebbero passato a Ryan le nostre note combinate".

Secondo fonti di The Hollywood Reporter, dopo una chiamata su Zoom in cui Condal spiegava la sua visione per la terza stagione, Martin avrebbe espresso delle obiezioni e affermato che "questa non è più la mia storia". In quel momento, HBO avrebbe chiesto a Martin di allontanarsi del tutto dalla produzione di House of the Dragon, anche se è poi stato reintegrato nel progetto alcuni mesi dopo.

"George e Ryan hanno avuto un disaccordo sulla direzione della terza stagione", ha dichiarato una fonte interna di HBO a The Hollywood Reporter. "A quel punto era chiaro che il processo e la comunicazione tra loro erano compromessi e avevano bisogno di un reset. C'è stato quindi naturalmente un periodo in cui tutti hanno fatto un passo indietro per un po', finché non siamo riusciti a trovare un nuovo modo di andare avanti".

Per quanto riguarda il famigerato post sul blog di Martin, The Hollywood Reporter afferma che Martin non lo ha rimosso personalmente: è stato invece il suo assistente, dopo che un dirigente HBO aveva contattato il suo manager. "L'avrei rimesso online, ma sarei sembrato un idiota", ha detto Martin, aggiungendo: "E l'80% del post era positivo, ma non è su quello che la gente si è concentrata".