Il creatore di One Piece spiega il perché delle differenze della Stagione 2 della serie TV di Netflix

Le parole di Oda

"Nella prima stagione, il team del live-action si è concentrato nel far emergere il lato umano dei personaggi invece di fare affidamento sugli elementi fantasy estremi", ha esordito Oda. "Si trattava di radicare la storia nella loro umanità."

"Per la seconda stagione, ho detto al team che, man mano che procediamo con la storia nel manga, dobbiamo iniziare a mettere in campo gli elementi fantasy in modo che Luffy possa iniziare a sfidare avversari formidabili in modo credibile. Dobbiamo esporre gli spettatori agli aspetti più stravaganti del manga ora. È un cambiamento intenzionale".

Inoltre, anche il punto di vista di Oda è cambiato: "Dopo la prima stagione, è diventato più facile allinearsi sui personaggi nel live-action. Durante la prima stagione, riuscivo solo a immaginare il Luffy del manga, quindi durante la fase di sceneggiatura davo note come 'Luffy non direbbe o farebbe questo'".

"Quando ho visto ciò che era stato effettivamente filmato, ho capito che il Luffy di Iñaki può davvero farcela", ha continuato Oda. "Quindi, dopo la prima stagione, abbiamo un'idea migliore di ciò che il Luffy [di Iñaki] può dire e fare. O di ciò che il [suo] Luffy non dovrebbe dire o fare. Ora abbiamo un linguaggio comune sul [suo] Luffy, il che aiuta molto".

Vi lasciamo infine alla recensione di One Piece: Verso la Rotta Maggiore.