Cyberpunk: Edgerunners 2 verrà presentato presto, ecco la data dell'evento

Dopo il successo della prima stagione, non stupisce che sia stato annunciato Cyberpunk: Edgerunners 2, e a questo punto siamo anche vicini a una presentazione ufficiale ed estesa di questo nuovo anime, con l'evento che si terrà all'Anime Expo.

Per la precisione, la presentazione della seconda stagione di Cyberpunk: Edgerunners si terrà il 3 luglio alle 19:30 secondo l'orario PT, ovvero la mattina del 4 luglio alle 4:30 dalle nostre parti, non proprio un'orario semplice ma si potranno comunque recuperare comodamente tutte le informazioni nella prima mattina.

Si tratta dell'occasione in cui potremo dare "una prima occhiata" alla seconda stagione della nuova produzione animata da parte di Studio Trigger, e sarà interessante vedere di cosa si tratta visto che dovrebbe trattarsi di una storia tutta nuova.