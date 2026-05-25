Cyberpunk: Edgerunners 2 verrà presentato presto, ecco la data dell'evento

Dopo il successo della prima stagione, non stupisce che sia stato annunciato Cyberpunk: Edgerunners 2, e a questo punto siamo anche vicini a una presentazione ufficiale ed estesa di questo nuovo anime, con l'evento che si terrà all'Anime Expo.
Per la precisione, la presentazione della seconda stagione di Cyberpunk: Edgerunners si terrà il 3 luglio alle 19:30 secondo l'orario PT, ovvero la mattina del 4 luglio alle 4:30 dalle nostre parti, non proprio un'orario semplice ma si potranno comunque recuperare comodamente tutte le informazioni nella prima mattina.
Si tratta dell'occasione in cui potremo dare "una prima occhiata" alla seconda stagione della nuova produzione animata da parte di Studio Trigger, e sarà interessante vedere di cosa si tratta visto che dovrebbe trattarsi di una storia tutta nuova.
Una prima occhiata alla nuova serie
"Unitevi a noi per una prima occhiata alla prossima storia standalone proveniente da Night City, insieme a una discussione dietro le quinte con gli autori della serie sulla creazione di questa" si legge nel messaggio pubblicato dall'account ufficiale di Edgerunners.
Durante l'evento, moderato da Danny Motta, interverranno il regista Kai Ikarashi, lo showrunner Bartosz Sztybor, l'executiev producer Saya Elder e vari ospiti speciali.
È molto probabile che in tale occasione vengano mostrati nuovi spezzoni della serie animata prodotta da Studio Trigger e in arrivo su Netflix, dopo il primo teaser trailer ufficiale mostrato lo scorso luglio.
L'anime era stato annunciato ufficialmente da CD Projekt RED e Trigger proprio nella stessa giornata, il 5 luglio 2025.
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