Per il creative director di Cyberpunk 2, la terza persona non andava bene per Cyberpunk 2077

La prospettiva in prima persona adottata da CD Projekt Red in Cyberpunk 2077 funziona piuttosto bene e, secondo il direttore creativo di Cyberpunk 2 Igor Sarzyński. Il motivo risiede nel design narrativo del gioco, per la gran parte. Insomma, nonostante le richieste di avere anche la terza persona, come quella di The Witcher 3: Wild Hunt , Sarzyński pensa la prima sia stata la scelta migliore e più coerente con il tipo di esperienza proposta dallo studio polacco.

Personaggi più o meno definiti

"Dal punto di vista puramente del design narrativo, penso che la prima persona funzioni molto bene con la storia, il genere e il mondo di '77", ha spiegato Sarzyński in un post su Bluesky. Secondo lo sviluppatore, questa scelta si sposa perfettamente con il concetto stesso di "essere V".

"Sei una mente intrappolata in un corpo in decomposizione e l'unico modo per abbandonarlo passa attraverso l'elaborazione tecnologica della coscienza (il cyberspazio, Soulkiller, la proiezione in dispositivi esterni, i braindance)", ha spiegato Sarzyński. "Inoltre, c'è un fantasma digitale nella tua testa che solo tu puoi vedere: qualcosa che esiste esclusivamente nella tua percezione soggettiva, anziché essere visibile in egual misura da una telecamera esterna e oggettiva in terza persona".

Con questo, Sarzyński non intende dire che la terza persona sia peggiore. Soltanto, lo stile di gioco di Cyberpunk 2077 si adatta meglio alla prima persona. Anzi, secondo lui esistono molti giochi e personaggi per cui la terza persona è la scelta ideale, come The Witcher 3, God of War e The Last of Us.

"In generale, secondo me, la terza persona funziona meglio con personaggi più definiti - Geralt, Kratos, Ellie - in cui vivi e rivivi la storia di qualcun altro. La prima persona, invece, si presta maggiormente a personaggi-avatar". V, in questo senso, "si colloca a metà strada tra questi due estremi".

Chiaramente in Cyberpunk 2 le cose potrebbero essere diverse, a seconda delle scelte narrative che saranno fatte: "Non è in alcun modo un'affermazione, un'indicazione o un suggerimento su Cyberpunk 2. Per quanto ne sappiamo, potrebbe persino essere un RTS in stop-motion con il Play-Doh".