Sapevate che l'ex CEO di Activision è diventato un cantautore?

Eric Hirshberg, ex CEO di Activision, è diventato un cantautore. Non dalla sera alla mattina, naturalmente, ma dando un'occhiata alla sua produzione musicale appare evidente che si tratti di una carriera iniziata ufficialmente dopo l'addio al ruolo dirigenziale.

Hirshberg è stato amministratore delegato di Activision dal 2010 al 2018, dunque per ben otto anni, e sotto la sua guida si è verificato l'esodo da parte dei componenti principali di Infinity Ward, che guidati dal compianto Vince Zampella hanno poi fondato Respawn Entertainment.

Sul canale YouTube dell'ex CEO scopriamo che l'attività musicale è partita un paio di anni dopo l'addio ad Activision, e di recente Hirshberg ha scritto insieme ad Aloe Blacc il suo ultimo brano, "For Real".

Come riportato da Geoff Keighley in un post su X, la settimana scorsa il singolo in questione è stato suonato dal vivo da Hirshberg, Blacc e la loro band durante la trasmissione Live with Kelly and Mark.