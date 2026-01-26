Blizzard svelerà il futuro di Diablo, World of Warcraft, Overwatch e Hearthstone in 4 eventi annunciati

Si tratta di una serie di presentazione che verranno trasmesse su YouTube e Twitch in diretta, ognuna delle quali dedicata specificamente a uno dei giochi principali di Blizzard e in occasione delle quali verranno svelati i dettagli sui programmi futuri di ognuno di questi, per quanto riguarda espansioni, DLC, eventi e supporto a lungo termine.

Il 35° anniversario di Blizzard

"Per 35 anni, Blizzard è stata plasmata dai mondi che abbiamo creato e dai giocatori che li hanno resi vivi", ha dichiarato lo studio in una comunicazione su questi eventi. "Avete combattuto in World of Warcraft, avete lottato in Diablo, avete giocato le vostre carte in Hearthstone e avete tenuto duro in Overwatch.

"Abbiamo fatto tanta strada insieme. E ora inizia il prossimo capitolo".

Le presentazioni previste sono dunque quattro, una per ogni gioco in questione, e si svolgeranno secondo il seguente programma:

World of Warcraft: State of Azeroth - 29 gennaio ore 18:00

Overwatch Spotlight - 4 febbraio ore 19:00

Hearthstone Spotlight - 9 febbraio ore 18:30

Diablo 30th Anniversary Spotlight - 11 febbraio ore 23:00

Insomma, si prospettano una decina di giorni veramente ricchi di informazioni e novità per gli appassionati delle produzioni Blizzard.

L'azienda ha proseguito: "Nelle prossime settimane, ogni mondo mostrerà cosa ci aspetta. Se questi giochi significano qualcosa per voi, ci farebbe molto piacere vedervi lì. Non si tratta di aggiornamenti isolati. Sono parte integrante della direzione che Blizzard sta prendendo, insieme ai giocatori che ci hanno accompagnato fin dall'inizio".

Johanna Faries di Blizzard Entertainment ha dichiarato: "I nostri team di straordinario talento hanno messo insieme una line-up stellare per i nostri giocatori in tutti i nostri universi. Questo importante evento di presentazione arriva in un momento significativo, mentre riflettiamo sui trentacinque anni di storia di Blizzard e sulle nostre grandi ambizioni per il futuro. Questo è solo l'inizio di ciò che condivideremo sui nostri giochi quest'anno, e non vediamo l'ora di dargli vita".

Di recente, abbiamo saputo che Blizzard vuole fare almeno uno o due grossi lanci l'anno secondo la presidente, e non sta sviluppando World of Warcraft per console.