Activision sta legalmente bloccando i leak di Call of Duty e una nota fonte deve andare in pensione

The Ghost of Hope è stato per anni una nota fonte delle ultime novità di Call of Duty, ovviamente prima di tutto tramite leak che permettevano ai fan di sapere in anticipo cosa aspettarsi dai vari capitoli della serie.
Ora, però, la fonte deve andare in pensione, non per propria scelta ma perché Activision ha deciso di passare tramite le vie legali.
Il commento del leaker di Call of Duty
The Ghost of Hope ha scritto tramite il proprio account: "Activision mi ha intimato legalmente di smettere di far trapelare e diffondere informazioni riservate relative a Call of Duty/Activision e sto rispettando le loro richieste. Rimarrò comunque nei paraggi per parlare delle informazioni ufficiali di Call of Duty e di tutto ciò che non riguarda leak o informazioni riservate. Grazie per questi ultimi anni trascorsi insieme."
Questo ha spinto un famoso creatore di contenuti, TDAWG, a chiedere se per caso questa mossa di Activision possa significare che The Ghost of Hope "aveva ragione su tutto". A quel punto però il profilo ufficiale di Call of Duty è intervenuto in prima persona scrivendo: "Nah. Anche quando i leak sono falsi, comunque danneggiano le persone che lavorano al videogioco e creano problemi con le aspettative dei giocatori".
Nel complesso, i fan non sono favorevoli a questa mossa di Call of Duty e molti richiedono più trasparenza. Alcuni accusano inoltre Activision di essere colpevole di aver creato aspettative nei giocatori, promettendo un gioco più realistico ma poi inserendo comunque skin non in tema col videogioco. Voi cosa ne pensate?
Ricordiamo infine che Call of Duty: Warzone Mobile chiude ad aprile, dopo circa due anni di vita.