Un gioco stand alone di Call of Duty: Zombie? Activision risponde

C'è all'orizzonte un gioco stand alone di Call of Duty: Zombie? Non siamo abituati a vedere i publisher, soprattutto quelli grandi, rispondere a questioni legate ai rumor, ma stavolta le cose sono andate diversamente.

"La fabbrica dei rumor sta facendo gli straordinari. Non è così", si legge in un post pubblicato dal profilo ufficiale di Call of Duty in risposta a un paio di articoli che riportavano le voci in questione, che dunque possiamo considerare infondate.

La sensazione è che l'intervento di Activision, breve ma piuttosto chiaro nello smentire le indiscrezioni, si sia reso necessario alla luce di quanto queste informazioni si stessero diffondendo rapidamente fra l'ampia community devota alla serie sparatutto.

Probabilmente l'intenzione degli sviluppatori era anche quella di evitare che rumor del genere potessero costituire una pericolosa fonte di distrazione rispetto all'andamento attualmente positivo di Black Ops 7, primo nella classifica di vendita americana anche a gennaio.