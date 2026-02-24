0

Un gioco stand alone di Call of Duty: Zombie? Activision risponde

Di fronte al montare dei rumor riguardanti un ipotetico gioco stand alone di Call of Duty: Zombie, Activision ha deciso di rispondere in maniera breve ma ufficiale.

NOTIZIA di Tommaso Pugliese   —   24/02/2026
Uno zombie di Call of Duty

C'è all'orizzonte un gioco stand alone di Call of Duty: Zombie? Non siamo abituati a vedere i publisher, soprattutto quelli grandi, rispondere a questioni legate ai rumor, ma stavolta le cose sono andate diversamente.

"La fabbrica dei rumor sta facendo gli straordinari. Non è così", si legge in un post pubblicato dal profilo ufficiale di Call of Duty in risposta a un paio di articoli che riportavano le voci in questione, che dunque possiamo considerare infondate.

La sensazione è che l'intervento di Activision, breve ma piuttosto chiaro nello smentire le indiscrezioni, si sia reso necessario alla luce di quanto queste informazioni si stessero diffondendo rapidamente fra l'ampia community devota alla serie sparatutto.

Probabilmente l'intenzione degli sviluppatori era anche quella di evitare che rumor del genere potessero costituire una pericolosa fonte di distrazione rispetto all'andamento attualmente positivo di Black Ops 7, primo nella classifica di vendita americana anche a gennaio.

Un'altra voce, però, non è stata smentita

Come sappiamo, i rumor spuntati nelle ultime ore parlavano non soltanto di un gioco stand alone di Call of Duty: Zombie, ma anche e soprattutto di Modern Warfare 4 come gioco di lancio per la prossima Xbox, e sulla questione Activision ha preferito non esprimersi.

Detto questo, la smentita del publisher non sembra aver entusiasmato gli utenti, che anzi speravano le indiscrezioni fossero attendibili: laddove questo sentimento dovesse effettivamente prendere piede, chissà che non venga davvero considerata la possibilità di un Call of Duty: Zombie stand alone.

#Activision Blizzard
