Il futuro della serie Diablo verrà annunciato stasera da Blizzard

Blizzard annuncerà il futuro della serie Diablo stasera, nel corso del Diablo 30th Anniversary Spotlight, che verrà trasmesso a partire dalle 23.00 e svelerà le novità legate a Diablo 4, Diablo Immortal e Diablo 2: Resurrected.

I tre titoli in questione continueranno a essere centrali nell'ambito della strategia del publisher anche nel corso del 2026, dunque assisteremo probabilmente alla presentazione di nuovi contenuti e aggiornamenti pensati per arricchire e migliorare queste esperienze.

I riflettori saranno puntati in particolare sul quarto capitolo della saga, che si prepara ad accogliere una nuova espansione intitolata Lord of Hatred, il cui lancio è previsto per aprile: Blizzard ha già annunciato l'arrivo della nuova classe del Paladino e si prepara a rivelarne un'altra ancora inedita.

Ci sarà tuttavia spazio anche per approfondire le novità legate ai rami delle abilità e le meccaniche inedite che verranno applicate all'endgame nel tentativo di rinnovare questa importante porzione di gioco e mantenere vivo l'interesse degli utenti sul lungo periodo.