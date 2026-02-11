Il futuro della serie Diablo verrà annunciato stasera da Blizzard

Blizzard annuncerà il futuro della serie Diablo stasera, nel corso del Diablo 30th Anniversary Spotlight, che verrà trasmesso a partire dalle 23.00 e svelerà le novità legate a Diablo 4, Diablo Immortal e Diablo 2: Resurrected.
I tre titoli in questione continueranno a essere centrali nell'ambito della strategia del publisher anche nel corso del 2026, dunque assisteremo probabilmente alla presentazione di nuovi contenuti e aggiornamenti pensati per arricchire e migliorare queste esperienze.
I riflettori saranno puntati in particolare sul quarto capitolo della saga, che si prepara ad accogliere una nuova espansione intitolata Lord of Hatred, il cui lancio è previsto per aprile: Blizzard ha già annunciato l'arrivo della nuova classe del Paladino e si prepara a rivelarne un'altra ancora inedita.
Ci sarà tuttavia spazio anche per approfondire le novità legate ai rami delle abilità e le meccaniche inedite che verranno applicate all'endgame nel tentativo di rinnovare questa importante porzione di gioco e mantenere vivo l'interesse degli utenti sul lungo periodo.
Novità anche per Diablo Immortal e Diablo 2: Resurrected
Come annunciato alcune settimane fa, rientrano nel futuro di Diablo anche Diablo Immortal e Diablo 2: Resurrected. Il controverso mobile game vedrà presentata la roadmap per il 2026 e si parla di una nuova classe, una nuova regione esplorabile e il ritorno di un nemico legato alla trama principale.
Per quanto riguarda invece Diablo 2: Resurrected, sembra ci saranno novità relative all'avvio della Ladder Season 13, fissato per il 20 febbraio, ma non è ancora chiaro di cosa si tratterà esattamente: semplici miglioramenti o qualcosa di più?