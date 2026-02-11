Suda51 e Grasshopper lanceranno un altro gioco nel 2026, dopo Romeo is a Dead Man

In concomitanza con l'uscita di Romeo is a Dead Man, disponibile a partire da oggi su PC, PS5 e Xbox Series X|S, è stato annunciato che Suda51 e Grasshopper lanceranno un altro gioco nel 2026.
La rivelazione arriva direttamente da Goichi Suda, che durante il Grasshopper Direct che trovate qui sotto ha detto che "è quasi sicuro al 100% che pubblicheremo un altro gioco nel corso del 2026. Che tipo di gioco sarà? Quando potremo annunciarlo? Non ne siamo ancora sicuri."
"Tuttavia, se aspettate ancora un po', ho la sensazione che riusciremo a fare un annuncio a breve. Continuate a seguire i vari eventi, i media e video come questo e, prima o poi, avremo questo grande annuncio pronto per tutti voi. Teneteci d'occhio e restate in attesa!"
Sul finale del video Suda ha voluto rendere omaggio a Tatsushi Fujita, environmental artist di Grasshopper Manufacture che è venuto a mancare nel 2025 dopo aver passato ben diciannove anni presso lo studio giapponese, lavorando anche a Romeo is a Dead Man e al nuovo titolo non ancora rivelato.
Novità per Romeo is a Dead Man?
I voti contrastanti ricevuti da Romeo is a Dead Man non hanno ovviamente scoraggiato i fan di Suda51, che chiedono a gran voce un'edizione fisica del gioco e possibilmente anche una versione Nintendo Switch 2.
"Tantissime persone hanno richiesto una versione fisica di Romeo is a Dead Man e al momento siamo in trattative con diverse aziende per cercare di realizzarla: stiamo facendo tutto il possibile perché accada, quindi vi chiediamo di aspettare ancora un po' anche su questo fronte."
"Annunceremo tutto non appena sarà definitivo e vi ringraziamo per la pazienza. Lo stesso vale per la versione Nintendo Switch 2: stiamo facendo il possibile per trasformarla in realtà. Anche in questo caso, vi chiediamo solo un po' di tempo in più."