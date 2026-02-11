Suda51 e Grasshopper lanceranno un altro gioco nel 2026, dopo Romeo is a Dead Man

Sul finale del video Suda ha voluto rendere omaggio a Tatsushi Fujita , environmental artist di Grasshopper Manufacture che è venuto a mancare nel 2025 dopo aver passato ben diciannove anni presso lo studio giapponese, lavorando anche a Romeo is a Dead Man e al nuovo titolo non ancora rivelato.

"Tuttavia, se aspettate ancora un po', ho la sensazione che riusciremo a fare un annuncio a breve . Continuate a seguire i vari eventi, i media e video come questo e, prima o poi, avremo questo grande annuncio pronto per tutti voi. Teneteci d'occhio e restate in attesa!"

La rivelazione arriva direttamente da Goichi Suda , che durante il Grasshopper Direct che trovate qui sotto ha detto che "è quasi sicuro al 100% che pubblicheremo un altro gioco nel corso del 2026. Che tipo di gioco sarà? Quando potremo annunciarlo? Non ne siamo ancora sicuri."

In concomitanza con l'uscita di Romeo is a Dead Man , disponibile a partire da oggi su PC, PS5 e Xbox Series X|S, è stato annunciato che Suda51 e Grasshopper lanceranno un altro gioco nel 2026 .

Novità per Romeo is a Dead Man?

I voti contrastanti ricevuti da Romeo is a Dead Man non hanno ovviamente scoraggiato i fan di Suda51, che chiedono a gran voce un'edizione fisica del gioco e possibilmente anche una versione Nintendo Switch 2.



"Tantissime persone hanno richiesto una versione fisica di Romeo is a Dead Man e al momento siamo in trattative con diverse aziende per cercare di realizzarla: stiamo facendo tutto il possibile perché accada, quindi vi chiediamo di aspettare ancora un po' anche su questo fronte."

"Annunceremo tutto non appena sarà definitivo e vi ringraziamo per la pazienza. Lo stesso vale per la versione Nintendo Switch 2: stiamo facendo il possibile per trasformarla in realtà. Anche in questo caso, vi chiediamo solo un po' di tempo in più."