Koei Tecmo riorganizza Team Ninja, una parte entra in Gust e l'altra viene divisa

Koei Tecmo ha annunciato una riorganizzazione di Team Ninja, lo studio noto per aver realizzato serie come Nioh, Dead or Alive e Ninja Gaiden: a quanto pare una parte del team entrerà in Gust, l'altra verrà divisa in due.
Nello specifico, all'interno del documento pubblicato da Koei Tecmo si legge che, "per ottimizzare la struttura organizzativa in risposta ai cambiamenti del contesto aziendale":
- Team Ninja Brand Division 1 verrà trasferita al marchio Gust e diventerà Gust Brand Department 2.
- Team Ninja Brand Division 2 verrà suddivisa in Team Ninja Brand Division 1 e Team Ninja Brand Division 2.
Fortunatamente, andando ad approfondire la precedente impostazione aziendale emerge che l'operazione non dovrebbe rivoluzionare l'attuale assetto di Team Ninja, sebbene qualche perplessità sia lecita.
È la Brand Division 2 a occuparsi dei lavori più importanti
Stando a quanto spiegato da un utente sul forum Resetera, la Brand Division 1 di Team Ninja si occupa principalmente di live service e di recente ha collaborato con Gust per la realizzazione di Atelier Resleriana, il capitolo gacha mobile della celebre serie: da qui l'idea di trasformarla nel Gust Brand Department 2.
La Brand Division 2 di Team Ninja è invece quella responsabile di franchise come i già citati Nioh, Dead or Alive e Ninja Gaiden: a partire dal 1 aprile non verrà ricollocata, bensì divisa in due squadre che, si suppone, continueranno a lavorare ai titoli di maggior spessore dello studio.