Nei prossimi 30 anni Blizzard vorrebbe lanciare più di 5 nuovi Diablo

La serie Diablo non è una delle più prolifiche di sempre, ma in futuro le cose potrebbero cambiare. In un'intervista concessa alla testata Variety, il produttore esecutivo di Diablo IV e vicepresidente Gavian Whishaw ha lasciato intendere che Blizzard Entertainment sta valutando l'idea di pubblicare più di cinque giochi di Diablo nei prossimi 30 anni. Per adesso si tratta più che altro di un desiderio, ma l'obiettivo pare essere questo. In merito, Whishaw ha evitato di rispondere a una domanda su potenziali annunci alla BlizzCon 2026 di settembre, ma ha indicato cosa possiamo aspettarci per il futuro.

Novità alla Blizzcon

"È piuttosto complicato quando si parla di titoli che esistono da 20 anni e a cui le persone sono ancora affezionate, che continuano a giocare e per cui si entusiasmano a ogni nuovo contenuto", ha detto Whishaw . "Posso dire, a grandi linee, che in 30 anni di Diablo abbiamo pubblicato cinque titoli. Spero che nei prossimi 30 anni ne faremo un po' di più, magari riuscendo anche a farli uscire più rapidamente".

Nella stessa intervista, la presidente di Blizzard Johanna Faries è stata meno discreta e ha anticipato che c'è "altro dietro le quinte" che verrà svelato alla BlizzCon e che, oltre a nuovi giochi, l'azienda sta lavorando per espandere le proprie serie, come Warcraft, Overwatch e Diablo, anche oltre il mondo dei videogiochi. Serie TV e film in arrivo?

Faries ha parlato di "discussioni a breve termine" su quasi tutte le proprietà intellettuali dello studio e della volontà di capire quali formati e quali team creativi siano più adatti a portare questi universi "a nuovi pubblici con un livello qualitativo elevato".

"Vogliamo riuscire a generare nuovi fan che magari non sono con noi da 35 anni", ha detto Faries. "Il modo in cui continueremo a collaborare con Hollywood o con il cinema e la TV in maniera più ampia sarà probabilmente, nel breve periodo, una parte importante di questa strategia".