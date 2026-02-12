Diablo 4: Lord of Hatred ottiene la nuova classe del Warlock e altre novità

Ulteriori informazioni su Diablo 4: Lord of Hatred verranno poi fornite durante un developer update fissato per il 5 marzo, mentre l'uscita dell'espansione è fissata per il 28 aprile su PC, PlayStation e Xbox.

Il Warlock affianca dunque il Paladino tra le novità principali di Lord of Hatred, e rappresenta un'introduzione "trasversale" alla serie, considerando che è stato introdotto anche in Diablo 2: Resurrected , che nel frattempo è stato inserito nel Game Pass e su Steam con una notevole espansione .

In occasione della presentazione in livestream andata in scena la notte scorsa, Blizzard ha presentato alcune novità per Diablo 4: Lord of Hatred con un particolare l'arrivo della nuova classe del Warlock , che si aggiunge ai contenuti di questa maxi-espansione.

Warlock e altre novità

Diablo 4: Lord of Hatred ci porta nuovamente a Sanctuary per affrontare ancora una volta l'influenza crescente di Mephisto nella zona, fino a combattere contro il signore dell'odio in persona in un'epica battaglia a cui si potrà prendere parte anche nei panni di nuovi combattenti.

Oltre al già presentato Paladino, alle classi si aggiunge dunque anche il Warlock, che rappresenta una scelta piuttosto peculiare e interessante.

È sostanzialmente un evocatore, ma a differenza del Negromante e del Witch Doctor il Warlock sfrutta direttamente le forze infernali per soggiogarle e farle combattere al proprio fianco.

Con il Warlock possiamo dunque chiamare a raccolta demoni e altre creature per farle combattere dalla nostra parte, e le forze che possiamo sfruttare sono dunque particolarmente potenti.

Oltre a questo, Lord of Hatred ci porterà ad esplorare la nuova regione di Skovos, dall'aria alquanto mediterranea, oltre ad apportare alcune novità per quanto riguarda il gameplay e l'endgame.