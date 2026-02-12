Un PC handheld può costare più di 4.000 euro? Ayaneo Next 2 a quanto pare sì

Ayaneo Next 2 è ora disponibile in preorder. Il nuovo PC handheld con Windows rappresenta il passo più marcato verso una fascia premium che punta a prestazioni elevate senza compromessi su dimensioni e peso. L'azienda propone infatti una macchina che si avvicina più a un mini PC da gaming che a una console portatile tradizionale, con caratteristiche difficili da ignorare.

Il prezzo di Ayaneo Next 2

Il Next 2 misura 13,45 pollici in larghezza, 10,3 pollici in altezza e supera i 3 Kg. Si tratta di un valore più che doppio rispetto al primo Ayaneo Next e nettamente superiore a quello di modelli come Steam Deck o Switch 2. Questa impostazione lo colloca in una categoria atipica, lontana dai canoni degli handheld tradizionali sia per ergonomia sia per peso complessivo.

Le opzioni di acquisto con le offerte prevendita di Ayaneo Next 2

La configurazione di base parte da 1.999 dollari ed è dotata di processore Ryzen AI Max 385 con grafica integrata Radeon 8050S, 32 GB di memoria e 1 TB di archiviazione SSD. La fase iniziale dei prevendita su Indiegogo offre un prezzo ridotto a 1.799 dollari per un periodo limitato. Le varianti più potenti superano i 4.000 dollari a listino, anche se gli sconti early bird abbassano la cifra a "soli" 3.499 dollari. In questo caso si ottiene il Ryzen AI Max+ 395 con GPU Radeon 8060S, 128 GB di RAM e 2 TB di spazio interno.

Il display è uno dei punti più evidenti del salto generazionale. Ayaneo ha scelto un OLED da 9,06 pollici con risoluzione 2400x1504, frequenza regolabile da 60 a 165 Hz e luminosità di picco pari a 1155 nit. Il confronto con lo schermo LCD del nuovo Switch, fermo attorno ai 450 nit, mostra un margine molto ampio in termini di resa visiva e capacità di adattamento ai diversi scenari di utilizzo.

La dotazione di comandi è altrettanto ricca. Il dispositivo integra due joystick TMR con coppia regolabile e illuminazione ad anello, grilletti Hall effect con corsa variabile dedicata agli sparatutto, un D-pad a otto direzioni, due touchpad intelligenti e quattro pulsanti posteriori. Non mancano altoparlanti stereo frontali. Sul bordo superiore sono presenti due porte USB-C, uno slot microSD e un jack audio, mentre il sistema di raffreddamento utilizza una coppia di ventole.

La batteria interna raggiunge i 116 Wh e contribuisce in larga parte al peso elevato. Ayaneo non ha ancora indicato autonomia o durata nelle sessioni con titoli AAA, un dato che sarà determinante per comprendere l'effettiva versatilità del dispositivo. È bene ricordare che una batteria di questa capacità supera il limite di 100 Wh consentito per i dispositivi in cabina, quindi servirà l'autorizzazione della compagnia aerea per trasportarlo durante un volo.