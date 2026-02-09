Ayaneo Pocket Play rilancia il formato con gamepad a scorrimento con un nuovo video

Nelle ultime ore il produttore ha pubblicato un video che offre una panoramica più completa del progetto e che permette di osservare il dispositivo da diverse angolazioni.

L'idea di integrare in uno smartphone un vero gamepad a scorrimento non è nuova, ma appartiene a un'epoca passata. Dal 2011, anno di uscita del Sony Ericsson Xperia Play, non si sono più visti dispositivi capaci di unire telefonia e controlli fisici in un'unica soluzione. Ayaneo ha deciso di riprendere quell'intuizione presentando il Pocket Play , definito da molti come il suo erede spirituale.

Il video di Ayaneo Pocket Play

Il filmato mostra il meccanismo di scorrimento del gamepad, elemento centrale del Pocket Play. La scelta di adottare due trackpad al posto delle tradizionali levette analogiche richiama soluzioni tipiche del gaming su PC portatile. I tasti frontali sono trasparenti, mentre il D pad mantiene un'impostazione classica. Anche i pulsanti dorsali sono visibili e si confermano digitali, scelta già anticipata da alcune immagini circolate nei giorni precedenti. L'insieme crea un layout pensato per il gioco mobile avanzato, con un approccio diverso dalle soluzioni basate su accessori esterni.

Nel video compaiono anche dettagli del retro, dove è presente un modulo fotografico con doppia fotocamera. Lo schermo appare piatto e occupa gran parte della superficie frontale. Il peso visivo del dispositivo è evidente, con uno spessore superiore a quello degli smartphone più recenti. Si tratta però di un compromesso legato al meccanismo di scorrimento e alla necessità di integrare componenti orientati al gaming. Nonostante ciò, dalle immagini sembra comunque mantenuta una portabilità sufficiente per essere riposto in una tasca senza difficoltà particolari.

Ayaneo ha confermato alcune specifiche tecniche significative. Il Pocket Play utilizzerà un processore MediaTek Dimensity 9300 affiancato da un sistema di raffreddamento attivo, scelta che punta a mantenere prestazioni stabili durante sessioni di gioco prolungate. Il display OLED avrà una diagonale di 6.8 pollici con frequenza di aggiornamento fino a 165 Hz, caratteristica utile per titoli competitivi e per una maggiore fluidità visiva. Il dispositivo sarà disponibile in due colorazioni, Void Black e Silver White. Restano invece da chiarire vari elementi fondamentali come memoria, capacità della batteria, autonomia e velocità di ricarica, aspetti che influenzeranno in modo decisivo l'uso quotidiano.

L'arrivo del Pocket Play riporta sotto i riflettori un formato che negli anni è stato accantonato. La presenza di controlli fisici integrati potrebbe interessare chi preferisce un approccio tradizionale rispetto ai comandi touch, soprattutto nei titoli che richiedono precisione o input rapidi. La combinazione tra hardware da smartphone e caratteristiche tipiche delle console portatili propone un dispositivo ibrido che punta a un pubblico specifico ma potenzialmente curioso di ritrovare una soluzione ormai scomparsa.

Ayaneo prevede di lanciare il Pocket Play tramite una campagna Kickstarter, scelta che permetterà al progetto di raggiungere una community già attiva nel settore dei dispositivi portatili da gioco. Gli appassionati dello storico Xperia Play troveranno in questo modello un prodotto da seguire con attenzione nei prossimi mesi, in attesa delle informazioni mancanti e delle prime prove pratiche che definiranno il reale posizionamento del dispositivo nel panorama degli smartphone da gaming.