Ayaneo Pocket Play userà il chip MediaTek Dimensity 9300 per lo smartphone con controlli fisici per giocare

Ayaneo continua a espandersi oltre le console portatili tradizionali e prepara il debutto del suo primo smartphone Android dedicato al gaming. Dopo i teaser pubblicati tra novembre e dicembre, l'azienda ha confermato il SoC, forse l'elemento più atteso della scheda tecnica del Pocket Play , un dispositivo che punta a un mix di design retrò e funzionalità moderne.

Il SoC di Ayaneo Pocket Play

Il Pocket Play sarà equipaggiato con il MediaTek Dimensity 9300, lo stesso chip che alimenta alcuni top di gamma Android di Oppo e Vivo di un paio di anni fa. Si tratta di una piattaforma rodata, con un'attenzione particolare ai consumi e alla gestione termica, elementi cruciali per un dispositivo che ambisce a un uso prolungato in ambito gaming. Ayaneo definisce questa scelta come la base per una fusione tra l'esperienza tipica di uno smartphone e quella di una console portatile, puntando su una resa fluida anche con titoli più impegnativi.

Il design di AYANEO Pocket Play

La struttura slider resta il tratto distintivo del Pocket Play. Una volta aperto il meccanismo compaiono i controlli fisici integrati, con un layout che riprende la disposizione dei gamepad tradizionali. La croce direzionale e i tasti ABXY puntano a una risposta precisa, mentre due touchpad personalizzabili ampliano le modalità di input e possono funzionare come joystick virtuali o superfici tattili. Questo approccio ibrido mira a garantire un accesso immediato ai giochi mobile senza rinunciare alla precisione dei comandi fisici.

Ayaneo insiste molto sull'aspetto estetico del dispositivo, caratterizzato da linee pulite e materiali curati. L'obiettivo è combinare richiami al passato con soluzioni attuali, un equilibrio già sperimentato nelle console portatili del marchio. Il Pocket Play vuole differenziarsi dagli smartphone gaming più tradizionali, spesso focalizzati esclusivamente sulle prestazioni, proponendo invece una reinterpretazione delle interfacce fisiche che hanno segnato l'era delle console portatili dedicate.

Secondo l'azienda, il Dimensity 9300 permetterà al dispositivo di mantenere frame rate elevati e costanti anche durante sessioni prolungate. Le capacità grafiche del chip dovrebbero garantire una buona resa con titoli complessi, mentre l'efficienza energetica sarà un fattore determinante per un prodotto che ambisce a un uso intensivo senza interventi frequenti sulla dissipazione.

Il Pocket Play viene presentato come un dispositivo che supera la definizione classica di smartphone da gioco, puntando a un formato ibrido che unisce design retrò e tecnologie recenti. Resta ancora da scoprire la configurazione completa, inclusi display, batterie, memoria e opzioni software che potrebbero influenzare la sua posizione all'interno di un settore molto competitivo. Voi che cosa ne pensate? Intanto pare che spendiamo sempre più in smartphone: il prezzo medio per la prima volta è sopra i 400€.