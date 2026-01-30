Spendiamo sempre più in smartphone: prezzo medio per la prima volta sopra i 400€

Il progressivo spostamento delle preferenze verso dispositivi più costosi è stato rafforzato da una serie di fattori, tra cui il rincaro dei componenti e l'arrivo anticipato di modelli di punta. Nonostante una crescita contenuta delle spedizioni, la spinta verso prodotti premium ha permesso al mercato di raggiungere nuove vette.

Il mercato globale degli smartphone ha archiviato il quarto trimestre del 2025 con risultati mai raggiunti prima. I dati preliminari diffusi da Counterpoint Research indicano un incremento significativo dei ricavi, accompagnato da un aumento dei prezzi medi e da un'espansione della fascia alta . Una combinazione che evidenzia come la crescita del settore passi sempre più dal valore, più che dai volumi.

I dati di Counterpoint

Secondo Counterpoint Research, nel quarto trimestre 2025 il mercato ha generato 143 miliardi di dollari, con una crescita annuale del 13 percento e il più alto livello mai registrato in un singolo trimestre. Il prezzo medio di vendita ha superato per la prima volta la soglia dei 400 dollari grazie a un aumento dell'8 percento su base annua. Le spedizioni sono cresciute del 5 percento, un dato che conferma la tendenza a privilegiare modelli di fascia alta anche a fronte di un incremento moderato dei volumi.

Quote dei ricavi, dei prezzi medi e delle spedizioni del mercato smartphone globale nel quarto trimestre 2025

Gli analisti spiegano che a determinare questa dinamica sono state le uscite anticipate dei nuovi top di gamma e gli aumenti dei prezzi in alcune regioni colpite da carenze di memoria. Le promozioni di fine anno e le offerte legate a finanziamenti e permute hanno contribuito a sostenere le vendite, mentre il segmento medio ha registrato una crescita notevole nei mercati emergenti grazie a una maggiore disponibilità di spesa.

Apple ha consolidato la propria leadership con il miglior trimestre della sua storia. Le spedizioni sono aumentate del 14 percento mentre i ricavi hanno segnato un incremento del 23 percento. L'espansione è stata trainata dalla serie iPhone 17, favorita dal ciclo di aggiornamento e dal crescente peso delle versioni Pro. L'azienda ha registrato risultati record negli Stati Uniti, in Cina, in America Latina, in Europa occidentale e in diverse aree dell'Asia.

Samsung ha mantenuto il secondo posto per ricavi con una quota dell'11 percento e una crescita annuale del 12 percento. Le spedizioni sono aumentate del 17 percento, il miglior risultato tra i principali marchi. La spinta è arrivata soprattutto dalla serie Galaxy A e dalle vendite dei Galaxy S25 e degli Z Fold7 in alcune regioni. La crescita nei mercati dell'America Latina, del Sudest asiatico, del Medio Oriente e di parte dell'Europa ha compensato una domanda più debole in Nord America e India. Nonostante l'aumento dei volumi, il prezzo medio è sceso del 4 percento a causa del peso maggiore della gamma A.

Xiaomi ha invece sofferto il contesto sfavorevole con un calo dei ricavi del 9 percento e una riduzione delle spedizioni dell'11 percento. L'aumento dei costi e le difficoltà di approvvigionamento hanno penalizzato soprattutto i modelli entry e mid-range in Cina e India. Il leggero aumento del prezzo medio, salito del 3 percento grazie a lanci selettivi nella fascia superiore, non è bastato a compensare la flessione dei volumi.

OPPO ha registrato la seconda crescita più rapida tra i primi cinque brand con ricavi in aumento del 23 percento e prezzi medi in crescita del 6 percento, sostenuti dall'espansione delle serie Reno 14 e Find e dalla presenza nei mercati emergenti di Medio Oriente, America Latina e Asia-Pacifico. Anche vivo ha chiuso il trimestre con ricavi in aumento del 6 percento, trainati dalle performance in Cina e India.

Guardando ai prossimi mesi, gli analisti prevedono un'ulteriore crescita del prezzo mediogspinta dalla domanda di funzioni basate su IA e dall'aumento dei costi di memorie DRAM e NAND. Allo stesso tempo, tali incrementi potrebbero ridurre le spedizioni lungo tutto il 2026, imponendo ai produttori una maggiore attenzione alla composizione dei listini e alla gestione dei margini. I marchi con una minore capacità di assorbire i rincari rischiano pressioni sempre più intense.