Il nuovo trailer di Mewgenics spiega le caratteristiche del gioco tramite degli scarafaggi

Lo sviluppatore Edmund McMillen ha pubblicato un nuovo, folle trailer del suo imminente roguelike a base di gatti Mewgenics, per illustrare le caratteristiche principali del gioco e farci assaggiare di nuovo un po' di gameplay. A presentarle degli umani mascherati da gatti e degli scarafaggi... per la gioia di chi ama gli scarafaggi (quualcuno ci sarà).
C'è un po' di tutto
Ci viene quindi ricordato che potremo sbloccare circa 900 oggetti, ognuno con effetti differenti. Un water ci ricorda che la campagna principale sarà divisa in 15 capitoli, pieni di gatti.
Da un giornale raccolto in mezzo a due secchioni, apprendiamo che ci saranno più di 12 classi, mentre dei topi ci aggiornano sul numero di boss: 50+.
Una donna gatto che si fa la doccia con una bottiglietta d'acqua è la scusa buona per introdurre 1200 abilità, mentre un uomo gatto ha scritto su un muro con una bomboletta spray che per fare tutto tutto ci vorranno più 250 ore. In conclusione di trailer, dopo una sequenza di gameplay con gatti che copulano, la donna gatto innaffia l'uomo gatto con del whiskey e lo trascina a sé. Il resto ve lo lasciamo immaginare.
Quando potremo immergerci in tanta meraviglia? Dal 10 febbraio 2026, per adesso solo su PC.