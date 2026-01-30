Il nuovo trailer di Mewgenics spiega le caratteristiche del gioco tramite degli scarafaggi

Lo sviluppatore Edmund McMillen ha pubblicato un nuovo, folle trailer del suo imminente roguelike a base di gatti Mewgenics, per illustrare le caratteristiche principali del gioco e farci assaggiare di nuovo un po' di gameplay. A presentarle degli umani mascherati da gatti e degli scarafaggi... per la gioia di chi ama gli scarafaggi (quualcuno ci sarà).