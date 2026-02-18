7

Invincible, annunciata la data di uscita di tutti gli episodi della Stagione 4 su Prime Video

La Stagione 4 di Invincible inizia il 18 marzo: ecco quando saranno disponibili tutti gli episodi della serie Prime Video.

NOTIZIA di Stefano Paglia   —   18/02/2026
Omni-Man

Manca ormai un mese esatto al debutto della Stagione 4 della serie animata Invincible e oggi sono state finalmente svelate le date di uscita di tutti e otto gli episodi che la compongono su Prime Video.

La nuova stagione partirà il 18 marzo, giorno in cui verranno pubblicati i primi tre episodi in contemporanea. Le puntate successive arriveranno poi a cadenza settimanale: la quarta è prevista per il 25 marzo, la quinta per il 1° aprile, e così via fino al finale di stagione del 22 aprile.

Riepilogando:

  • Episodi 1, 2 e 3 - 18 marzo
  • Episodio 4 - 25 marzo
  • Episodio 5 - 1 aprile
  • Episodio 6 - 8 aprile
  • Episodio 7 - 15 aprile
  • Episodio 8 - 22 aprile

Cosa aspettarsi dalla Stagione 4 di Invincible

La storia riprenderà esattamente da dove si era interrotta al termine della precedente stagione, con il mondo ancora alle prese con le conseguenze della catastrofe globale e Mark profondamente segnato dal violento scontro con Conquest. Il giovane eroe dovrà continuare a confrontarsi con il peso delle proprie responsabilità e con le ripercussioni delle scelte compiute finora.

La serie approfondirà ulteriormente il rapporto complesso tra Mark e Omni-Man, l'evoluzione dei Guardiani del Globo e l'espansione del conflitto su scala interplanetaria contro i Vitruviani. Tra alleanze inaspettate, ritorni importanti e un'escalation di minacce sempre più vaste, la nuova stagione promette di spingere ancora oltre la crescita del protagonista e l'universo narrativo creato da Robert Kirkman.

