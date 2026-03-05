The Boys: pubblicato il trailer finale dell’ultima stagione della serie Prime Video

La nuova stagione riparte dai drammatici eventi che hanno chiuso la precedente: il mondo è ormai alla mercé dell'ego smisurato di Patriota, che grazie ai suoi poteri e alla sua crescente follia si è imposto come un tiranno dell'umanità.

Il canale YouTube di Amazon Prime Video ha pubblicato il trailer finale in italiano della quinta e ultima stagione di The Boys , un assaggio perfetto per ingannare l'attesa in vista dell'uscita fissata per l'8 aprile.

La resa dei conti

Il trailer offre uno sguardo a quello che si preannuncia come lo scontro finale. Da una parte Patriota, ancora più arrogante e deciso a mettere le mani sul composto V1 per diventare definitivamente invincibile; dall'altra i The Boys, pronti all'ennesima resistenza, guidati da un Billy Butcher sempre più cinico e determinato, con un piano forse persino più estremo e spietato di quello del suo avversario.

Da quanto mostrato, ci attende una conclusione esplosiva, ricca di azione, momenti drammatici e la consueta vena comica e provocatoria. Essendo la resa dei conti definitiva, è probabile che rivedremo tutti i personaggi principali, incluso Soldatino, e che vengano chiuse le varie sottotrame rimaste in sospeso. Come già ricordato, la stagione conclusiva di The Boys debutterà l'8 aprile su Prime Video.