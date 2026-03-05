0

The Boys: pubblicato il trailer finale dell’ultima stagione della serie Prime Video

Prime Video pubblica il trailer finale della stagione conclusiva di The Boys, in arrivo l'8 aprile, anticipando lo scontro definitivo tra Patriota e i The Boys.

NOTIZIA di Stefano Paglia   —   05/03/2026
Patriota in un'immagine promozionale di The Boys

Il canale YouTube di Amazon Prime Video ha pubblicato il trailer finale in italiano della quinta e ultima stagione di The Boys, un assaggio perfetto per ingannare l'attesa in vista dell'uscita fissata per l'8 aprile.

La nuova stagione riparte dai drammatici eventi che hanno chiuso la precedente: il mondo è ormai alla mercé dell'ego smisurato di Patriota, che grazie ai suoi poteri e alla sua crescente follia si è imposto come un tiranno dell'umanità.

La resa dei conti

Il trailer offre uno sguardo a quello che si preannuncia come lo scontro finale. Da una parte Patriota, ancora più arrogante e deciso a mettere le mani sul composto V1 per diventare definitivamente invincibile; dall'altra i The Boys, pronti all'ennesima resistenza, guidati da un Billy Butcher sempre più cinico e determinato, con un piano forse persino più estremo e spietato di quello del suo avversario.

The Boys cita GTA: San Andreas per promuovere la Stagione 5 su Prime Video The Boys cita GTA: San Andreas per promuovere la Stagione 5 su Prime Video

Da quanto mostrato, ci attende una conclusione esplosiva, ricca di azione, momenti drammatici e la consueta vena comica e provocatoria. Essendo la resa dei conti definitiva, è probabile che rivedremo tutti i personaggi principali, incluso Soldatino, e che vengano chiuse le varie sottotrame rimaste in sospeso. Come già ricordato, la stagione conclusiva di The Boys debutterà l'8 aprile su Prime Video.

#Serie TV
