The Boys cita GTA: San Andreas per promuovere la Stagione 5 su Prime Video

The Boys ha citato GTA: San Andreas per promuovere la Stagione 5, che come saprete sarà disponibile in streaming sulla piattaforma Prime Video a partire dal prossimo 8 aprile e andrà a concludere la serie televisiva.

Il post, pubblicato dai profili social di The Boys, fa riferimento al celebre meme di CJ, con il personaggio che dice "Ah shit, here we go again" ("Mer*da, ci risiamo"), sostituito però in questo caso da Billy Butcher, con tanto di variante britannica della prima parola.

"Quest'anno, un ultimo giro", recita il messaggio, che punta a far salire l'entusiasmo in vista dei nuovi episodi di The Boys, che vedranno il ritorno dei protagonisti principali dello show e di personaggi come il Soldatino di Jensen Ackles.

Naturalmente, a tenere banco sarà il confronto fra Billy Butcher e Patriota, che dopo quanto accaduto durante la quarta stagione promette di essere decisamente più equilibrato che in passato, e dall'esito affatto scontato.