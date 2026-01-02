0

The Boys cita GTA: San Andreas per promuovere la Stagione 5 su Prime Video

I profili social di The Boys hanno citato un celebre meme di GTA: San Andreas per salutare il nuovo anno e promuovere la Stagione 5, in arrivo su Prime Video.

NOTIZIA di Tommaso Pugliese   —   02/01/2026
Karl Urban in The Boys

The Boys ha citato GTA: San Andreas per promuovere la Stagione 5, che come saprete sarà disponibile in streaming sulla piattaforma Prime Video a partire dal prossimo 8 aprile e andrà a concludere la serie televisiva.

Il post, pubblicato dai profili social di The Boys, fa riferimento al celebre meme di CJ, con il personaggio che dice "Ah shit, here we go again" ("Mer*da, ci risiamo"), sostituito però in questo caso da Billy Butcher, con tanto di variante britannica della prima parola.

"Quest'anno, un ultimo giro", recita il messaggio, che punta a far salire l'entusiasmo in vista dei nuovi episodi di The Boys, che vedranno il ritorno dei protagonisti principali dello show e di personaggi come il Soldatino di Jensen Ackles.

Naturalmente, a tenere banco sarà il confronto fra Billy Butcher e Patriota, che dopo quanto accaduto durante la quarta stagione promette di essere decisamente più equilibrato che in passato, e dall'esito affatto scontato.

Una delle migliori produzioni su Prime Video

A pochi giorni dal trailer italiano della quinta stagione, The Boys si appresta dunque a concludersi con un'ultima mandata di episodi, sebbene non sia chiaro quanto la riduzione televisiva si atterrà ai fumetti di Garth Ennis e Darick Robertson.

Di certo il mondo in cui si muovono i vari personaggi della serie non è mai stato così instabile e pericoloso: in uno scenario del genere riusciranno Hughie, Annie, Frenchie, Kimiko e LM a portare a termine la loro missione?

