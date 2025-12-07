La stagione finale di The Boys è stata mostrata con un trailer italiano da Amazon

Amazon ha pubblicato il trailer italiano della stagione finale di The Boys, che come sappiamo sarà disponibile sulla piattaforma streaming Prime Video a partire dal prossimo 8 aprile.

Collegati direttamente ai drammatici eventi che hanno concluso la quarta stagione, gli ultimi episodi della serie televisiva mostrano un mondo ormai succube dell'ego smisurato di Patriota, che ha cancellato la linea di demarcazione fra giustizia e tirannia, utilizzando i propri poteri per incutere terrore.

Gli unici che si contrappongono a questa situazione, i Boys guidati da Billy Butcher, non sono mai stati così divisi: Hughie, LM e Frenchie sono rinchiusi in un campo di "rieducazione", Kimiko sembra scomparsa e Annie lotta disperatamente per organizzare una resistenza credibile allo strapotere dei Super.

A ribaltare il tavolo ci pensa tuttavia Billy Butcher, che è tornato con un piano assolutamente folle: utilizzare un virus capace di eliminare tutti i Super, un'arma biologica definitiva che però aprirebbe le porte a scenari davvero inquietanti.