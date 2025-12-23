La serie TV di Assassin's Creed ha un regista, quello di Chernobyl

È stato annunciato il regista della serie TV di Assassin's Creed: si tratta di Johan Renck, che ha già diretto la miniserie Chernobil vincendo un Emmy e si prepara dunque a mettere il proprio talento al servizio di una trasposizione non facile.

Il nome di Renck arriva dopo quelli di alcuni degli attori che comporranno il cast dello show, e che includono Toby Wallace (Euphoria) e Lola Petticrew (Say Nothing) in qualità di protagonisti, affiancati da Zachary Hart (Slow Horses) e Laura Marcus (Death by Lightning).

Stando ai dettagli rivelati finora, la serie televisiva di Assassin's Creed sarà "incentrata sulla guerra segreta tra due fazioni ombra: una determinata a stabilire il futuro dell'umanità attraverso il controllo e la manipolazione, mentre l'altra combatte per preservare il libero arbitrio."

A guidare la produzione ci saranno Roberto Patino e David Wiener, creatori, showrunner ed executive producer. A loro si aggiungono Gerard Guillemot, Margaret Boykin, Austin Dill e Genevieve Jones di Ubisoft Film & Television, oltre a Matt O'Toole.