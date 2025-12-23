0

La serie TV di Assassin's Creed ha un regista, quello di Chernobyl

I produttori della serie televisiva di Assassin's Creed hanno annunciato che a dirigerla sarà Johan Renck, il regista della miniserie di successo Chernobyl.

NOTIZIA di Tommaso Pugliese   —   23/12/2025
Johan Renck

È stato annunciato il regista della serie TV di Assassin's Creed: si tratta di Johan Renck, che ha già diretto la miniserie Chernobil vincendo un Emmy e si prepara dunque a mettere il proprio talento al servizio di una trasposizione non facile.

Il nome di Renck arriva dopo quelli di alcuni degli attori che comporranno il cast dello show, e che includono Toby Wallace (Euphoria) e Lola Petticrew (Say Nothing) in qualità di protagonisti, affiancati da Zachary Hart (Slow Horses) e Laura Marcus (Death by Lightning).

Stando ai dettagli rivelati finora, la serie televisiva di Assassin's Creed sarà "incentrata sulla guerra segreta tra due fazioni ombra: una determinata a stabilire il futuro dell'umanità attraverso il controllo e la manipolazione, mentre l'altra combatte per preservare il libero arbitrio."

Il cast della serie TV di Assassin's Creed vede l'ingresso di due nuovi attori Il cast della serie TV di Assassin's Creed vede l'ingresso di due nuovi attori

A guidare la produzione ci saranno Roberto Patino e David Wiener, creatori, showrunner ed executive producer. A loro si aggiungono Gerard Guillemot, Margaret Boykin, Austin Dill e Genevieve Jones di Ubisoft Film & Television, oltre a Matt O'Toole.

E pensare che avrebbe dovuto ritirarsi

Annunciata da Netflix nel 2020, la serie televisiva di Assassin's Creed potrà insomma contare su di un nome di grande spessore per la direzione, e questo nonostante nei piani di Johan Renck ci fosse in realtà il ritiro: dopo il successo di Chernobyl, il regista svedese voleva aprire un ristorante.

Probabilmente sono state proprio le grandi ambizioni del progetto a convincere Renck a tornare dietro la camera da presa, nella speranza che la sua visione possa rivelarsi efficace per raccontare una storia così popolare fra gli appassionati.

#Serie TV
Multiplayer Login
con il tuo social network
Password dimenticata?
Registrati
Registrazione
Grazie per esserti registrato!
A breve riceverai una mail di notifica da dove potrai attivare il tuo account.
Re-invia email attivazione
Segnalazione Errore
La serie TV di Assassin's Creed ha un regista, quello di Chernobyl