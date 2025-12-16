Il cast della serie TV di Assassin's Creed vede l'ingresso di due nuovi attori

Sono stati annunciati due nuovi attori che si uniranno al cast della serie televisiva di Assassin's Creed prodotta da Netflix: si tratta di Lola Petticrew e Zachary Hart, ma al momento non sono stati rivelati dettagli in merito ai loro ruoli all'interno dello show.
Lola Petticrew è nota al pubblico per aver partecipato a produzioni come Bloodlands e Trespasses, mentre Zachary Hart lo abbiamo visto in serie come Slow Horses e sembra che il suo sarà un personaggio regolare in Assassin's Creed, probabilmente una figura di rilievo.
I due attori affiancheranno Toby Wallace, già annunciato in precedenza e noto per il film Eden, che a quanto pare nella nuova serie prodotta da Netflix interpreterà uno dei protagonisti.
A tal proposito, voci piuttosto insistenti spingono nella direzione di una storia inedita, che non si baserà su uno dei capitoli della saga Ubisoft e potrebbe essere ambientata all'interno di uno scenario finora inesplorato per il franchise.
Sono vere le voci?
Stando a un recente report, la serie TV di Assassin's Creed sarà ambientata nell'antica Roma ed è chiaro che una soluzione del genere potrebbe portare sullo schermo personaggi come l'imperatore Nerone e Seneca il Giovane, oltre a tanti altri.
Detto questo, il progetto è stato finora portato avanti piuttosto lentamente: annunciato per la prima volta nel 2020, lo show comincia a prendere davvero forma soltanto adesso, a cinque anni di distanza, sotto la guida di Roberto Patino (Westworld, Sons of Anarchy) e David Wiener (Halo, The Killing), che svolgeranno il ruolo di creatori, showrunner e produttori esecutivi.