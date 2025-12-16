Scot Amos, head of studio di Crystal Dynamics, ha spiegato che Tomb Raider: Catalyst non richiederà la conoscenza dei precedenti episodi per poter essere giocato, visto che si porrà come un'avventura indipendente sul piano prettamente narrativo.

"Abbiamo progettato Catalyst di modo che i giocatori possano lanciarsi subito nel gioco e vivere le sue avventure così come sono", ha detto Amos. "Non ci sono compiti da fare prima. Potrete tuffarvi direttamente in Catalyst e percepire che si tratta di un'avventura completa dall'inizio alla fine."

"Avrete modo di comprendere la storia e i personaggi senza dover conoscere tutto ciò che è scuccesso in precedenza. (...) "È il Tomb Raider più grande che abbiamo mai realizzato fino a oggi e siamo estremamente entusiasti di poter offrire questa esperienza a tutti."

Tomb Raider: Catalyst è stato annunciato durante i The Game Awards insieme al remake di Legacy of Atlantis, confermando che i progetti legati alla serie sono due anziché uno soltanto.