Tomb Raider: Catalyst e Legacy of Atlantis: come ci immaginiamo il ritorno di Lara Croft?

Adesso, invece, ci concederemo qualche speculazione in più , basandoci su quanto sappiamo di Tomb Raider: Catalyst e Legacy of Atlantis e su come questi due nuovi capitoli si innesteranno nella serie dedicata all'archeologa più famosa dei videogiochi.

Durante la cerimonia dei The Game Awards 2025 sono stati presentati non uno, ma ben due giochi di Tomb Raider, ovvero Tomb Raider: Catalyst e Legacy of Atlantis. Si trattano, in linea temporale, della prima e dell'ultima avventura di Lara Croft, in altre parole come il mito dell'archeologa è iniziato e dell'ultima avventura che stiamo vivendo con lei. Vi abbiamo già parlato di questi due progetti, riportando quanto detto dagli sviluppatori all'interno di questo speciale .

Tomb Raider Catalyst: addio alla "Trilogia della Sopravvissuta"

Il filo conduttore tra Legacy of Atlantis e Catalyst è una "nuova Lara", anche se non parliamo di un personaggio scritto da zero. È più corretto parlare di una nuova iterazione dell'eroina, che non tiene in considerazione la caratterizzazione del personaggio che c'è stata nella Trilogia della sopravvissuta (Tomb Raider, Rise of the Tomb Raider e Shadow of the Tomb Raider). È quasi come vedere un ritorno ad un altro trittico importantissimo di capitoli della saga: Legend, Anniversary e Underworld. Ritorna, infatti, l'uso del rampino (un'aggiunta proprio di Legend) e di una Lara molto più atletica e più spigliata, più vicina a quella che conoscevamo. Anche guardando il trailer di Legacy of Atlantis, si vede un certo tipo di movenza molto simile a quei tre giochi.

Mettendo sotto la lente Catalyst, è stato un sollievo vedere una Lara più matura, una donna e non più una giovane ragazza. Purtroppo ci troviamo ancora di fronte ad un personaggio femminile dalla bellezza fisica molto idealizzata, quasi un po' artefatta, ma se non altro tornare a vedere Lara saltare, arrampicarsi e sfoderare le sue capacità ginniche giustifica il corpo scolpito e atletico.

Una Lara più matura ma ancora troppo idealizzata nella bellezza

Altro piacevole sollievo è stato constatare il tono più leggero del trailer, distante dai toni cupi e sofferti dell'ultima trilogia. L'idea con cui è stato scritto il personaggio della "Lara sopravvissuta" è stato senza dubbio nobile, ma eseguito poi in modo molto discutibile. Vedere una giovane Lara vulnerabile, in un contesto iper realistico ha avuto un impatto importante sui giocatori, esplorando il lato più umano del personaggio.

Il concetto che ha pericolosamente serpeggiato in tutta la trilogia però mette in relazione la maturazione di Lara con il suo dolore, come se per essere credibile il personaggio debba per forza soffrire. Il patimento fisico e interiore viene usato come moneta di scambio per diventare un'avventuriera affermata, la rinuncia ai beni materiali (l'eredità, Croft Manor, il titolo nobiliare) per ottenere l'abilitazione di "donna indipendente". Un concetto, quello del sacrificio come contrappasso per il successo, estremamente pericoloso e che ha portato a un deragliamento abbastanza evidente con Shadow of the Tomb Raider.

La Lara Croft "sopravvissuta" soffre troppo

Che Tomb Raider abbia sempre avuto un'intrinseca dose di violenza è un dato di fatto: le morti di Lara nei primi capitoli non erano certo spassose, anzi: la povera avventuriera poteva affogare, bruciare viva, esplodere, spezzarsi l'osso del collo, rimanere impalata da spuntoni e venire schiacciata da massi. Abbiamo sempre trovato un po' malsano questo aspetto e spingere sul realismo come fatto nella Trilogia della sopravvissuta ha eliminato quella morbosità di fondo. Vedere Lara che si fa davvero male non strappa più un sorriso, ma permette al giocatore di empatizzare ancora di più con lei, di prendersene in un certo senso cura ed evitare di mandarla al macello in continuazione. D'altra parte però, il fatto che per essere un'eroina di successo Lara debba affrontare questo calvario di sofferenze per diventare poi "Terminator", crediamo sia l'elemento che ha fatto allontanare molti fan.