Mario + Rabbids Kingdom Battle per Switch è in sconto su Instant Gaming

Su Instant Gaming è disponibile Mario + Rabbids Kingdom Battle per Switch a 9,86 € invece di 40 €. Una volta aggiunta l'IVA al 22%, il prezzo finale sarà di 12,03 €. Se sei interessato, puoi acquistarlo tramite questo link o attraverso il box qui sotto. In questo caso dovrai riscattare il gioco tramite Nintendo eShop . Il procedimento è semplicissimo: basterà inserire la chiave che ti arriverà una volta effettuato l'acquisto, in modo da scaricarlo subito. Vediamo ulteriori informazioni affinché tu possa valutarne l'acquisto.

Cos'è Mario + Rabbids Kingdom Battle

Si tratta dell'avventura strategica pubblicata nel 2017. In questo gioco dovrai formare un'improbabile squadra di eroi, il cui obiettivo è quello di riportare l'ordine nel Regno dei Funghi. Affronterai una serie di combattimenti a turni e diversi nemici. Potrai provare diverse armi e godere di un buon grado di sfida. La grafica è brillante e ricca di scenari fantastici.

Insomma, se ti piacciono i giochi strategici a turni questa opzione è perfetta per te. Oltretutto, troverai i mondi Mario e Rabbids, un ulteriore vantaggio se adori tutti i personaggi. Se vuoi saperne di più, ti invitiamo come sempre a leggere la nostra recensione ricca di ogni dettaglio, in modo da valutare l'acquisto.