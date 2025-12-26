0

Mario + Rabbids Kingdom Battle per Switch è in sconto su Instant Gaming

Tra le offerte di Instant Gaming troviamo Mario + Rabbids Kingdom Battle per Switch. Vediamo quanto costa e tutti i dettagli.

NOTIZIA di Stefania Netti   —   26/12/2025
Mario + Rabbids Kingdom Battle
Mario + Rabbids: Kingdom Battle
Mario + Rabbids: Kingdom Battle
News Video Immagini

Su Instant Gaming è disponibile Mario + Rabbids Kingdom Battle per Switch a 9,86 € invece di 40 €. Una volta aggiunta l'IVA al 22%, il prezzo finale sarà di 12,03 €. Se sei interessato, puoi acquistarlo tramite questo link o attraverso il box qui sotto. In questo caso dovrai riscattare il gioco tramite Nintendo eShop. Il procedimento è semplicissimo: basterà inserire la chiave che ti arriverà una volta effettuato l'acquisto, in modo da scaricarlo subito. Vediamo ulteriori informazioni affinché tu possa valutarne l'acquisto.

Cos'è Mario + Rabbids Kingdom Battle

Si tratta dell'avventura strategica pubblicata nel 2017. In questo gioco dovrai formare un'improbabile squadra di eroi, il cui obiettivo è quello di riportare l'ordine nel Regno dei Funghi. Affronterai una serie di combattimenti a turni e diversi nemici. Potrai provare diverse armi e godere di un buon grado di sfida. La grafica è brillante e ricca di scenari fantastici.

Insomma, se ti piacciono i giochi strategici a turni questa opzione è perfetta per te. Oltretutto, troverai i mondi Mario e Rabbids, un ulteriore vantaggio se adori tutti i personaggi. Se vuoi saperne di più, ti invitiamo come sempre a leggere la nostra recensione ricca di ogni dettaglio, in modo da valutare l'acquisto.

Non perdere le migliori offerte selezionate dalla Redazione di Multiplayer.it
Iscriviti al Canale
Questo articolo include un link con affiliazione che potrebbe fruttare una commissione a Multiplayer.it.
#Sconti
Multiplayer Login
con il tuo social network
Password dimenticata?
Registrati
Registrazione
Grazie per esserti registrato!
A breve riceverai una mail di notifica da dove potrai attivare il tuo account.
Re-invia email attivazione
Segnalazione Errore
Mario + Rabbids Kingdom Battle per Switch è in sconto su Instant Gaming