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Controller Nintendo Switch e Switch 2 in offerta: Pro Controller e Joy-Con scontati

Accessori ufficiali e compatibili per Nintendo Switch e Switch 2 scendono di prezzo con le offerte Anniversario.

NOTIZIA di Simone Lelli   —   16/03/2026
Nintendo Pro Controller 2

Su AliExpress sono attive nuove offerte Anniversario dedicate ai controller Nintendo Switch e Switch 2, con prezzi ribassati grazie ai coupon della campagna valida dal 16 al 25 marzo. I codici MULTI e ITAS possono essere utilizzati una sola volta per utente sugli ordini spediti in Italia e sono disponibili fino a esaurimento. Durante la promozione è inoltre possibile sfruttare lo sconto PayPal, che offre 8 € di sconto su acquisti da almeno 100 € oppure 45 € su spese da almeno 300 €, cumulabile con i coupon. Nelle prime ore della campagna è inoltre attiva la Rush Hour, con cashback aumentato e fino a 20 € di rimborso per transazione nelle prime 15 ore dell'evento.

Gli accessori per Nintendo Switch e Switch 2 sono fondamentali per migliorare l'esperienza di gioco, soprattutto per chi gioca spesso in multiplayer o vuole maggiore precisione nei controlli. I Pro Controller offrono una presa più ergonomica rispetto ai Joy-Con e una maggiore autonomia, risultando ideali per lunghe sessioni di gioco su titoli competitivi o d'azione. Per chi preferisce invece la configurazione classica della console, i nuovi Joy-Con 2 mantengono il design modulare tipico della piattaforma Nintendo ma introducono miglioramenti nella precisione degli analogici e nelle funzionalità di connessione. Con gli sconti della campagna Anniversario attivi fino al 25 marzo, questo è un buon momento per aggiungere un controller extra alla propria configurazione Nintendo.

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