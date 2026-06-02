Crimson Desert svela le novità in arrivo tra giugno e settembre: miglioramenti alla trama e nuovi contenuti

l supporto post‑lancio di Crimson Desert proseguirà anche durante i mesi estivi. Pearl Abyss ha pubblicato un post sul suo sito ufficiale, dove parla dei piani per gli aggiornamenti previsti tra giugno e settembre, anticipando miglioramenti, modifiche strutturali e nuovi contenuti pensati per arricchire l'esperienza di gioco.

L'obiettivo dichiarato è offrire nuovi stimoli sia ai giocatori che hanno già completato l'avventura, sia a chi deve ancora iniziare il proprio viaggio. Tra le novità più rilevanti spicca la volontà di intervenire sulla trama, considerata uno degli aspetti meno convincenti della produzione. Gli sviluppatori non hanno fornito dettagli precisi, ma parlano di interventi mirati a "migliorare lo svolgimento e la coerenza delle scene chiave".