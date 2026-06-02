Crimson Desert svela le novità in arrivo tra giugno e settembre: miglioramenti alla trama e nuovi contenuti

l supporto post‑lancio di Crimson Desert proseguirà anche durante i mesi estivi. Pearl Abyss ha pubblicato un post sul suo sito ufficiale, dove parla dei piani per gli aggiornamenti previsti tra giugno e settembre, anticipando miglioramenti, modifiche strutturali e nuovi contenuti pensati per arricchire l'esperienza di gioco.
L'obiettivo dichiarato è offrire nuovi stimoli sia ai giocatori che hanno già completato l'avventura, sia a chi deve ancora iniziare il proprio viaggio. Tra le novità più rilevanti spicca la volontà di intervenire sulla trama, considerata uno degli aspetti meno convincenti della produzione. Gli sviluppatori non hanno fornito dettagli precisi, ma parlano di interventi mirati a "migliorare lo svolgimento e la coerenza delle scene chiave".
Le altre novità
Un altro punto centrale della roadmap riguarda i Nuovi Blocchi, la funzione introdotta con una precedente patch che ripopola le roccaforti liberate da Kliff. Pearl Abyss sta lavorando a una nuova fase che renda più fluido il passaggio tra la liberazione e il ripopolamento, oltre a introdurre modalità aggiuntive per difendere determinate roccaforti dalle invasioni. Sono previsti anche premi migliorati, così da rendere più gratificante l'intero processo.
Senza scendere troppo nei dettagli, il team anticipa inoltre l'arrivo di nuovi contenuti legati al combattimento, pensati per mettere alla prova i giocatori più esperti, insieme a nuove abilità per Oongka e Damiane, così da renderli competitivi quanto Kliff. Non mancheranno miglioramenti anche per le attività non belliche, come commercio e agricoltura.
Infine, una delle prossime patch introdurrà il cross‑save tra PC, PS5 e Xbox Series X|S, permettendo di proseguire la propria partita passando liberamente da una piattaforma all'altra. La scaletta estiva insomma si preannuncia dunque ricca e articolata. Del resto gli sviluppatori di recente hanno ribadito l'intenzione di voler supportare a lungo Crimson Desert e oltre alle patch stanno lavorando anche a dei DLC.
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