Il processore AMD Ryzen 7 9800X3D è in offerta su AliExpress: applica questi coupon e risparmia sull'acquisto

Su AliExpress, oggi, è presente e disponibile la possibilità di risparmiare sull'acquisto del processore AMD Ryzen 7 9800X3D: con l'applicazione del coupon MULTI50 (o, in alternativa SSIT50 / ITSS50) è possibile ottenere 50€ di sconto per un prezzo costo d'acquisto di 340,44€. La spedizione è prevista tra il 6 e il 12 giugno. Puoi acquistarlo direttamente tramite questo link.

Basato sull'architettura Zen 5 e sulla tecnologia Next Gen 3D V-Cache, questo processore rappresenta una delle soluzioni più potenti della gamma AMD, offrendo un equilibrio tra velocità, efficienza e capacità di elaborazione. Il processore dispone di 8 core e 16 thread, con una frequenza base di 4,7 GHz e una frequenza massima di boost che può raggiungere i 5,2 GHz.