Il processore AMD Ryzen 7 9800X3D è in offerta su AliExpress: applica questi coupon e risparmia sull'acquisto

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Basato sull'architettura Zen 5 e sulla tecnologia Next Gen 3D V-Cache, questo processore rappresenta una delle soluzioni più potenti della gamma AMD, offrendo un equilibrio tra velocità, efficienza e capacità di elaborazione. Il processore dispone di 8 core e 16 thread, con una frequenza base di 4,7 GHz e una frequenza massima di boost che può raggiungere i 5,2 GHz.
Ulteriori dettagli sul processore
Uno degli elementi distintivi è la cache: il Ryzen 7 9800X3D integra 768 KB di cache L1, 8 MB di cache L2 e ben 96 MB di cache L3, oltre a una cache 3D aggiuntiva da 64 MB, per un totale di 104 MB. Questa configurazione contribuisce a ridurre la latenza e ad aumentare le prestazioni nei carichi di lavoro più intensivi, in particolare nei videogiochi.
Il processore supporta memoria DDR5 fino a 6000 MHz e può gestire fino a 192 GB di RAM. Il TDP è di 120 W, garantendo un buon compromesso tra consumi ed efficienza energetica. È compatibile con il socket AM5 e con diverse schede madri tra cui A620, B650, B650E, X670, X670E, X870 e altre piattaforme recenti.
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