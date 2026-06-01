PS5 Slim sia in versione digital che con vano disco, entrambe in offerta su AliExpress: risparmia con questi codici sconto dedicati

Su AliExpress, oggi, è presente e disponibile la possibilità di far calare il prezzo di PS5 Slim, sia in versione digital sia con vano disco. Tramite l'applicazione di due codici sconto dedicati è possibile risparmiare 70€ o 50€ : i coupon sono MULTI70 (alternativa ITSS70 / SSIT70) o MULTI50 (alternativa ITSS50 / SSIT50).

Ulteriori dettagli sulle console

La PS5 Slim è una versione più compatta e leggera della console di casa Sony, mantenendo le stesse prestazioni della PlayStation 5 originale. Integra un SSD ultraveloce, supporto al ray tracing, risoluzione fino a 4K e tempi di caricamento ridotti grazie all'architettura di nuova generazione.

PS5 Slim con disco e digital

La differenza principale riguarda il lettore ottico. La PS5 Slim con vano disco include un lettore Ultra HD Blu-ray che consente di utilizzare giochi fisici e film su disco.

La PS5 Slim Digital Edition, invece, è priva di lettore ottico e permette di acquistare e scaricare giochi esclusivamente tramite il PlayStation Store. Inoltre, il lettore disco può essere acquistato separatamente e installato successivamente sulla versione Digital compatibile.