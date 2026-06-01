Lo smartphone Honor 400 Pro è in sconto su AliExpress: Snapdragon 8 Gen 3 e ricarica super veloce

Le offerte sono valide dal primo al 10 giugno fino a esaurimento scorte. Ricordiamo che i prezzi sono aggiornati al momento della stesura dell'articolo e potrebbero subire variazioni. Inoltre, i codici hanno un importo massimo di riscatto e possono esaurirsi, e non possono essere utilizzati in combinazione con altre promozioni. Vediamo ulteriori dettagli affinché tu possa valutarne l'acquisto.

Su AliExpress è disponibile lo smartphone Honor 400 Pro a 444,69 €, ma con i codici SSIT50 o ITSS50 potrai risparmiare altri 50 €. Se sei interessato, puoi acquistarlo direttamente tramite questo link .

Fotocamere buone e tante funzioni IA

Questo smartphone utilizza un processore Snapdragon 8 Gen 3 per offrire ottime prestazioni e un'esperienza fluida e reattiva. Il display AMOLED da 6,7 pollici ha una frequenza di aggiornamento a 120 Hz e la tecnologia anti-riflesso per una visualizzazione nitida. La batteria ha una buona capacità di 5.170 mAh con supporto alla ricarica rapida da 100W.

Honor 400 Pro

Il comparto fotografico è piuttosto convincente, con una fotocamera principale da 200 MP con teleobiettivo da 50 MP, grandangolo da 12 MP e fotocamera selfie da 50 MP. Nel complesso è un prodotto molto buono, ma se hai esigenze particolarmente elevate potresti non essere attratto da MagicOS. Puoi saperne di più leggendo la nostra recensione.