Nintendo Switch 2 è di nuovo in sconto su AliExpress: ecco alcuni codici per risparmiare ulteriormente

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Un'esperienza ancora più coinvolgente
Questa nuova console offre diversi miglioramenti per garantirti un'esperienza di gioco ancora più godibile. Prima di tutto, troviamo un display LCD da 7,9 pollici, supporto HDR e refresh rate fino a 120 Hz. Tra i miglioramenti troviamo una stabilità potenziata in modalità TV, nonché caricamenti più rapidi.
I nuovi Joy-Con magnetici offrono anche una precisione superiore, oltre a una connessione più solida, mentre il design complessivo garantisce maggiore comfort e durata. Ricordiamo ancora una volta che, purtroppo, i codici hanno un limite di riscatto, quindi ti suggeriamo di approfittarne quanto prima.
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