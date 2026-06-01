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Nintendo Switch 2 è di nuovo in sconto su AliExpress: ecco alcuni codici per risparmiare ulteriormente

Tra le offerte di AliExpress troviamo la console Nintendo Switch 2 (versione europea). Assicurati di utilizzare i seguenti coupon per spendere molto meno!

NOTIZIA di Stefania Netti   —   01/06/2026
Nintendo Switch 2

Su AliExpress puoi trovare la console Nintendo Switch 2 a 407,41 €. Assicurati di utilizzare i codici SSIT50 o ITSS50 per risparmiare altri 50 €. Se sei interessato, puoi acquistarla direttamente tramite questo link.

Le offerte sono valide dal primo al 10 giugno fino a esaurimento scorte. Ricordiamo che i prezzi sono aggiornati al momento della stesura dell'articolo e potrebbero subire variazioni. Inoltre, i codici hanno un importo massimo di riscatto e possono esaurirsi, e non possono essere utilizzati in combinazione con altre promozioni. Vediamo ulteriori dettagli affinché tu possa valutarne l'acquisto.

Un'esperienza ancora più coinvolgente

Questa nuova console offre diversi miglioramenti per garantirti un'esperienza di gioco ancora più godibile. Prima di tutto, troviamo un display LCD da 7,9 pollici, supporto HDR e refresh rate fino a 120 Hz. Tra i miglioramenti troviamo una stabilità potenziata in modalità TV, nonché caricamenti più rapidi.

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I nuovi Joy-Con magnetici offrono anche una precisione superiore, oltre a una connessione più solida, mentre il design complessivo garantisce maggiore comfort e durata. Ricordiamo ancora una volta che, purtroppo, i codici hanno un limite di riscatto, quindi ti suggeriamo di approfittarne quanto prima.

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