Insta360 Ace Pro in sconto su AliExpress: 4K 120fps, schermo orientabile da 2,4" e funzioni IA

Se sei alla ricerca di un'action cam ma non vuoi spendere troppo, l'Insta360 Ace Pro è su AliExpress a 295,19 €. Con i codici ITSS35 o SSIT35 potrai risparmiare altri 35 €. Se sei interessato, puoi acquistarlo direttamente tramite questo link.
Le offerte sono valide dal primo al 10 giugno fino a esaurimento scorte. Ricordiamo che i prezzi sono aggiornati al momento della stesura dell'articolo e potrebbero subire variazioni. Inoltre, i codici hanno un importo massimo di riscatto e possono esaurirsi, e non possono essere utilizzati in combinazione con altre promozioni. Vediamo ulteriori dettagli affinché tu possa valutarne l'acquisto.
Immagini luminose e qualità convincente
Questa action camera è dotata di sensore da 1/1,3" e chip AI da 5 nm di qualità superiore per catturare più luce e migliorare la qualità dell'immagine. La luminosità viene amplificata anche in condizioni complesse, con un rumore ridotto. Troviamo inoltre un obiettivo Leica SUMMARIT, mentre è possibile registrare in 4K 120fps e utilizzare l'Active HDR per scatti più vivaci.
Il display touchscreen orientabile da 2,4" permette di avere maggiore controllo, rendendo facile l'anteprima degli scatti da qualsiasi angolazione. Grazie al sistema di montaggio magnetico potrai montare senza problemi la Ace Pro e passare da un accessorio all'altro. Ricordiamo che l'offerta è valida per un periodo limitato.
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