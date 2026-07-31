Heavy Rain per PC Steam in offerta costa come un cappuccino su Instant Gaming

Se volete recuperare un thriller psicologico su PC, Instant Gaming propone Heavy Rain in versione Steam con un netto ribasso di prezzo. Sullo store digitale il costo di partenza viene mostrato a 1,39€ netti, a cui si applica la percentuale di sconto del 93% calcolata prima delle imposte. Aggiungendo l'IVA al 22%, l'importo definitivo da saldare al momento del pagamento diventa di 1,70€. Rispetto al prezzo di listino ufficiale di 20,00€, il risparmio effettivo per le vostre tasche è pari a 18,30€, che significa una riduzione reale del 91,5%. Considerando che su Steam il costo standard rimane fisso sui venti euro, la promozione di Instant Gaming vi permette di riscattare la chiave a una cifra estremamente contenuta. Potete raggiungere il negozio di key per completare l'acquisto e aggiungere subito il titolo alla vostra libreria.

Un classico PS3 da rigiocare su PC

In Heavy Rain vi trovate a seguire le tracce dell'Assassino dell'Origami, un killer seriale che lascia piccole figure di carta piegata sui corpi delle sue vittime. La narrazione si sviluppa attraverso il punto di vista di quattro personaggi differenti, ciascuno spinto da motivazioni personali nella corsa contro il tempo per fermare i delitti. La struttura di gioco si fonda su un'impostazione narrativa interattiva dove ogni decisione e il successo nelle sequenze d'azione rapide influenzano lo svolgimento degli eventi.

L'assenza di un classico game over fa sì che la storia prosegua anche in caso di fallimento, portando a diverse ramificazioni della trama e a molteplici finali. Il codice sblocca la versione PC su Steam, dotata del supporto alla risoluzione 4K, dei 60 frame al secondo, dei comandi adattati per mouse e tastiera o controller, oltre ai salvataggi in cloud e ai traguardi integrati. Qui la nostra recensione.