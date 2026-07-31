Il monitor MSI PRO FHD da 27" e 144 Hz costa davvero poco su Amazon: nuovo minimo storico

Su Amazon è attualmente disponibile il monitor FHD MSI PRO da 27" a 73,90 € rispetto al prezzo consigliato di 132,99 €, permettendoti di risparmiare fino al 44%. Si tratta del prezzo minimo storico, per quanto riguarda questa piattaforma. Se sei interessato, puoi acquistarlo tramite questo link o attraverso il box qui sotto. Il prodotto è venduto e spedito da Amazon e lo riceverai entro pochi giorni. Inoltre, è possibile restituirlo gratuitamente entro 14 giorni se non sei soddisfatto. Vediamo ulteriori dettagli affinché tu possa valutarne l'acquisto.
Caratteristiche del monitor
Si tratta di un monitor Full HD da 27", proposto in questo caso nella colorazione bianca. Il monitor monta un pannello IPS con angolo di visione 178° e frequenza di aggiornamento a 144 Hz per garantirti immagini fluide e frame rate più rapidi. Supporta inoltre sRGB 102%, luminosità 250 nits e contrasto 1500:1. Inoltre, include filtri Less Blue Light, Anti-Flicker, trattamento anti-riflesso, modalità eco predefinita e funzionalità Eye-Q Check via OSD.
Nel complesso si tratta di un prodotto molto valido e ideale per chi non ha esigenze particolarmente specifiche. Include porte HDMI 2.0, DP 1.2a e D-Sub con Adaptive-Sync. Se vuoi scoprire altre offerte interessanti, puoi trovarle anche sui nostri canali Telegram.