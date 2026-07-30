Redfall per Xbox Series X|S in offerta su Instant Gaming a 12 euro

Se volete affrontare la caccia ai vampiri su console, Instant Gaming propone Redfall per Xbox Series X|S con un taglio di prezzo niente male. Sullo store digitale la promozione viene mostrata a 9,99€ netti, a cui si applica lo sconto del 75% calcolato sul valore prima delle imposte. Aggiungendo l'IVA al 22%, l'importo effettivo da saldare al momento dell'acquisto diventa di 12,19€. Rispetto al prezzo di listino ufficiale di 40,00€, il risparmio reale nelle vostre tasche è di 27,81€, garantendo un ribasso effettivo del 69,5%. Potete accedere direttamente al negozio di key per completare l'acquisto e riscattare il titolo sul vostro account Microsoft.

Gameplay e dettagli tecnici della versione Xbox Series X|S

In Redfall vi trovate intrappolati nell'omonima cittadina insulare del Massachusetts, isolata dal resto del mondo e dominata da un'armata di vampiri che ha persino eclissato il sole. Il titolo unisce la struttura da sparatutto in prima persona all'esplorazione di mappe aperte, dove l'approccio tattico varia in base al personaggio scelto. Ciascuno dei quattro cacciatori possiede abilità peculiari e un albero delle competenze da sviluppare, utile per affrontare le minacce sia in solitaria sia in cooperativa online fino a quattro giocatori.

La versione digitale per Xbox Series X|S sfrutta l'hardware delle console Microsoft offrendo tempi di caricamento brevi, supporto alla risoluzione 4K e modalità grafiche a 60 frame al secondo per garantire la massima fluidità durante gli scontri a fuoco. Non sarà un capolavoro né il miglior lavoro di Arkane, ma a questa cifra merita un pensierino. Qui trovate la nostra recensione.

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