Un negozio di carte da collezione offre 1 milione di Yen come ricompensa per chi cattura vivo un ladro

Kaitorip Game, un negozio giapponese di carte da gioco collezionabili , è stato da poco derubato . Un ladro è entrato spaccando il vetro della porta e ha portato via molteplici carte di Pokémon e One Piece di grande valore. I proprietari hanno quindi offerto delle ricompense per chi offre informazioni o trova il ladro .

I dettagli sul furto e sulle ricompense

Secondo quanto indicato nel tweet qui sotto (e secondo la traduzione di Automaton), viene offerto un milione di Yen per chi trova il ladro e lo consegna alla giustizia, ovvero circa 5.300 euro. Si tratta di una cifra interessante, non c'è che dire. Chi semplicemente ha delle informazioni utili, otterrà invece 50.000 Yen (circa 268€).

Al momento X/Twitter ha dei problemi e non è possibile caricare il post

Il negozio conferma che non condividerà i dettagli personali degli informatori e che questi ultimi possono contattare direttamente la polizia. Il post è stato visto da 5,9 milioni di persone al momento della scrittura di questa notizia, ma essendo diventato virale in tutto il mondo è difficile dire quanti giapponesi lo abbiano visto.

Gli utenti, riguardo alla questione del riportare il ladro vivo, hanno chiesto scherzosamente se il valore della ricompensa possa calare nel caso in cui il ladro venga consegnato "danneggiato". Si tratta di una battuta legata al fatto che le carte perdono valore se sono rovinate.

Il negozio ha però risposto che fintanto che il colpevole respira, il milione di Yen sarà consegnato. Considerando il valore delle carte da gioco da collezione, non stupisce che vengano offerte queste quantità di soldi. Negli ultimi anni questo tipo di furti sono diventati sempre più comuni.

Considerando anche il problema dei bagarini, alcuni negozi stanno trovando nuovi modi per limitare il problema, ad esempio un negozio giapponese sottopone a un quiz per vendervele.