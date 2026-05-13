Beccato con pillole di meth a forma di Super Mario: condannato a sei anni di prigione

I dettagli sulla droga di Super Mario

Come potete vedere nell'immagine qui sotto, le pillole di meth hanno la forma del viso di Mario, perfettamente realizzata. La polizia afferma che "le pillole a forma di personaggi dei cartoni potevano essere scambiate per delle caramelle".

Le pasticche a forma di Super Mario

Va precisato che "al momento dell'arresto Rogers possedeva fentanyl, metanfetamina, cocaina ed eroina impacchettati per la distribuzione". L'arresto è in realtà avvenuto nel maggio 2024 dalla polizia di New Haven, ma solo ora l'uomo è stato definitivamente condannato a 72 mesi di prigione e tre anni di libertà vigilata.

Rogers era già stato condannato nel 2022 per possesso di narcotici e armi da fuoco. La condanna era stata ridotta ed era stato liberato nel marzo 2024: meno di un paio di mesi dopo è stato beccato con le pillole di meth a forma di Super Mario. Non è però la prima volta che si parla che droghe e Super Mario sono stati collegati, visto che già nel 2022 nello Stato di New York era stata condivisa una allerta per delle droghe note come "Super Mario", anche se all'epoca erano un mix di fentanyl, xylazine, eroina e carfentanil.

Chissà, se le autorità non fossero riuscite a trovare Rogers, forse ci avrebbero pensato gli avvocati di Nintendo.