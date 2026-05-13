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Beccato con pillole di meth a forma di Super Mario: condannato a sei anni di prigione

Negli Stati Uniti un uomo è stato condannato a sei anni di prigione per essere stato trovato in possesso di varie droghe, comprese delle pillole di metanfetamina a forma di Super Mario.

NOTIZIA di Marie Armondi   —   13/05/2026
Super Mario con lo sguardo stupito in Super Mario Odyssey

Secondo quanto riportato dal Distretto del Connecticut negli USA, un uomo chiamato Ronnell Rogers (33 anni) è stato arrestato per possesso di droga.

Qual è la parte particolare? Aveva con sé persino delle pillole di metanfetamina a forma di Super Mario.

I dettagli sulla droga di Super Mario

Come potete vedere nell'immagine qui sotto, le pillole di meth hanno la forma del viso di Mario, perfettamente realizzata. La polizia afferma che "le pillole a forma di personaggi dei cartoni potevano essere scambiate per delle caramelle".

Le pasticche a forma di Super Mario
Le pasticche a forma di Super Mario

Va precisato che "al momento dell'arresto Rogers possedeva fentanyl, metanfetamina, cocaina ed eroina impacchettati per la distribuzione". L'arresto è in realtà avvenuto nel maggio 2024 dalla polizia di New Haven, ma solo ora l'uomo è stato definitivamente condannato a 72 mesi di prigione e tre anni di libertà vigilata.

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Rogers era già stato condannato nel 2022 per possesso di narcotici e armi da fuoco. La condanna era stata ridotta ed era stato liberato nel marzo 2024: meno di un paio di mesi dopo è stato beccato con le pillole di meth a forma di Super Mario. Non è però la prima volta che si parla che droghe e Super Mario sono stati collegati, visto che già nel 2022 nello Stato di New York era stata condivisa una allerta per delle droghe note come "Super Mario", anche se all'epoca erano un mix di fentanyl, xylazine, eroina e carfentanil.

Chissà, se le autorità non fossero riuscite a trovare Rogers, forse ci avrebbero pensato gli avvocati di Nintendo.

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