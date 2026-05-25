The Wind Waker è più breve di altri Zelda e il produttore Eiji Aonuma se ne assunse la colpa

Inoltre, è innegabilmente un gioco incompleto , con vari dungeon tagliati prima della fine dello sviluppo e una missione legata alla Triforza inserita per allungare il gioco ma considerata noiosa. Tramite una intervista del 2005 su Edge che sta facendo il giro della rete, scopriamo che Eiji Aonuma - il produttore di The Legend of Zelda - si era preso la colpa.

The Wind Waker è certamente un gioco amato di The Legend of Zelda , ma al momento del lancio nel 2002 venne criticato poiché lo stile grafico era troppo cartoon e non era ciò che i giocatori si aspettavano da uno Zelda "di nuova generazione".

Le parole del produttore di Zelda

Quando ad Aonuma venne chiesto cosa ne pensasse del fatto che The Wind Waker sembra incompleto, la risposta che diede fu: "Penso che sia colpa mia. A essere onesto, inizialmente avevamo pensato a un gioco più grande e per potercela fare in tempo abbiamo dovuto renderlo più piccolo. Sebbene io dica 'piccolo', abbiamo cercato di fare del nostro meglio per far divertire le persone a sufficienza".

Aonuma ha continuato affermando: "Quella era la nostra intenzione e ho pensato che avremmo potuto farcela. Se però le persone percepiscono il gioco come incompleto, allora è colpa mia per la mancanza di impegno e ovviamente per quanto riguarda i nuovi The Legend of Zelda non voglio che lascino quel tipo di impressione nei giocatori".

The Wind Waker ha comunque ottenuto successo e in tempi più recenti è diventato uno dei giochi più amati della saga. Voi cosa ne pensate di The Legend of Zelda: The Wind Waker?