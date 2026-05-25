Xiaomi 18 Pro potrebbe introdurre un tasto IA programmabile e una nuova colorazione per distinguersi esteticamente dal segmento premium

Continuano ad arrivare nuove indiscrezioni sulla futura serie Xiaomi 18, attesa per la parte finale del 2026. Le informazioni più recenti riguardano soprattutto il possibile debutto di un nuovo tasto fisico dedicato all'intelligenza artificiale e l'introduzione di una colorazione inedita che potrebbe caratterizzare alcuni modelli della gamma.
Secondo quanto emerso nelle ultime ore, Xiaomi starebbe lavorando a un pulsante IA dedicato per la variante Pro. L'idea non sarebbe completamente nuova nel settore smartphone, dato che altri produttori hanno già sperimentato soluzioni simili in passato con risultati alterni. La strategia del brand cinese, però, sembrerebbe puntare maggiormente sulla personalizzazione delle funzioni.
Il pulsante programmabile d'IA su Xiaomi 18 Pro
Le indiscrezioni parlano infatti di un pulsante programmabile con diverse modalità di utilizzo. Un singolo tocco potrebbe avviare una conversazione con l'assistente Miclaw, progettato per eseguire operazioni direttamente all'interno delle applicazioni. Tra le funzioni previste ci sarebbero la prenotazione di ristoranti, l'invio di messaggi e perfino la gestione di pagamenti digitali.
Con un doppio tocco, invece, il dispositivo potrebbe collegarsi all'auto elettrica Xiaomi SU7, permettendo di controllare alcune funzioni del veicolo come l'avvio del motore, la verifica dello stato generale o l'attivazione del precondizionamento dell'abitacolo. Una pressione prolungata del tasto sarebbe invece dedicata alla gestione della smart home e delle routine domestiche intelligenti.
La nuova colorazione di Xiaomi 18 Pro
Le anticipazioni non riguardano soltanto le funzionalità software. Il noto leaker Digital Chat Station sostiene infatti che Xiaomi starebbe valutando anche una nuova variante dark red, una tonalità rosso intenso pensata per offrire un look più distintivo rispetto alle colorazioni tradizionali. L'obiettivo sarebbe quello di proporre un design immediatamente riconoscibile nella fascia alta del mercato.
Per quanto riguarda Xiaomi 18 Pro Max, le indiscrezioni parlano di specifiche molto avanzate. Lo smartphone dovrebbe integrare un display LIPO OLED piatto da 6,9 pollici, accompagnato dal nuovo processore Snapdragon 8 Elite Gen 6 realizzato con processo produttivo a 2 nanometri. Prevista anche una scocca costruita con materiali premium, in linea con il posizionamento top di gamma del dispositivo.
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