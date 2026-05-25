Xiaomi 18 Pro potrebbe introdurre un tasto IA programmabile e una nuova colorazione per distinguersi esteticamente dal segmento premium

Continuano ad arrivare nuove indiscrezioni sulla futura serie Xiaomi 18, attesa per la parte finale del 2026. Le informazioni più recenti riguardano soprattutto il possibile debutto di un nuovo tasto fisico dedicato all'intelligenza artificiale e l'introduzione di una colorazione inedita che potrebbe caratterizzare alcuni modelli della gamma.

Secondo quanto emerso nelle ultime ore, Xiaomi starebbe lavorando a un pulsante IA dedicato per la variante Pro. L'idea non sarebbe completamente nuova nel settore smartphone, dato che altri produttori hanno già sperimentato soluzioni simili in passato con risultati alterni. La strategia del brand cinese, però, sembrerebbe puntare maggiormente sulla personalizzazione delle funzioni.