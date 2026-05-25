Omnidrive è un nuovo firmware che permette di copiare legalmente giochi GameCube, Wii e Xbox usando normali lettori Blu-ray per PC

L'emulazione dei videogiochi retro è spesso considerata una zona grigia dal punto di vista legale. In molti casi creare copie dei giochi già posseduti è consentito, ma fino a oggi mancavano strumenti pratici per farlo su alcune piattaforme .

Il firmware può creare copie grezze dei dischi oppure versioni digitali utilizzabili tramite emulatori. Oltre ai giochi per GameCube, Wii, Xbox e Xbox 360, è possibile copiare anche dischi PlayStation 3, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox Series e Wii U , anche se questi ultimi rimangono cifrati.

Omnidrive e la lista dei drive compatibili

Esiste inoltre una lista di drive compatibili pubblicata dal Disc Preservation Project Wiki, composta soprattutto da modelli LG e Asus, sia interni che esterni. Per verificare la compatibilità del proprio lettore è possibile utilizzare MakeMKV, software già noto per il backup di DVD e Blu-ray.

La procedura richiede comunque attenzione. Installare un firmware errato potrebbe danneggiare definitivamente il lettore ottico. Inoltre, i drive Blu-ray per PC sono diventati più costosi negli ultimi anni. Nonostante questo, il progetto rappresenta una soluzione interessante per preservare giochi fisici prima che l'hardware originale smetta definitivamente di funzionare.