Omnidrive è un nuovo firmware che permette di copiare legalmente giochi GameCube, Wii e Xbox usando normali lettori Blu-ray per PC

Un nuovo firmware personalizzato chiamato OmniDrive permette ora di effettuare il backup legale di diversi giochi per console utilizzando normali lettori ottici Blu-ray per PC.
La soluzione consente di leggere formati proprietari utilizzati da console come GameCube, Wii, Xbox e Xbox 360, aprendo nuove possibilità per chi desidera preservare la propria collezione fisica senza ricorrere alla pirateria.
L'emulazione dei videogiochi retro è spesso considerata una zona grigia dal punto di vista legale. In molti casi creare copie dei giochi già posseduti è consentito, ma fino a oggi mancavano strumenti pratici per farlo su alcune piattaforme.
Come funziona Omnidrive?
Le console più datate che utilizzavano formati standard, come Sega Saturn o la prima PlayStation, erano relativamente semplici da gestire. Al contrario, sistemi con dischi proprietari richiedevano spesso console modificate o procedure particolarmente complicate.
OmniDrive, uscito dalla fase beta nel febbraio scorso, aggiunge il supporto al chipset MediaTek MT1959, permettendo ai lettori compatibili di accedere a formati precedentemente non leggibili.
Il firmware può creare copie grezze dei dischi oppure versioni digitali utilizzabili tramite emulatori. Oltre ai giochi per GameCube, Wii, Xbox e Xbox 360, è possibile copiare anche dischi PlayStation 3, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox Series e Wii U, anche se questi ultimi rimangono cifrati.
Omnidrive e la lista dei drive compatibili
Esiste inoltre una lista di drive compatibili pubblicata dal Disc Preservation Project Wiki, composta soprattutto da modelli LG e Asus, sia interni che esterni. Per verificare la compatibilità del proprio lettore è possibile utilizzare MakeMKV, software già noto per il backup di DVD e Blu-ray.
La procedura richiede comunque attenzione. Installare un firmware errato potrebbe danneggiare definitivamente il lettore ottico. Inoltre, i drive Blu-ray per PC sono diventati più costosi negli ultimi anni. Nonostante questo, il progetto rappresenta una soluzione interessante per preservare giochi fisici prima che l'hardware originale smetta definitivamente di funzionare.
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