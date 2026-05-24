Il nuovo Kingdom Come arriverà il prossimo anno fiscale e sarà un "GDR a mondo aperto"

Da poco Warhorse Studios ha confermato che sta lavorando a due diversi giochi: un nuovo Kingdom Come e un gioco ambientato nella Terra di Mezzo de Il Signore degli Anelli.

Cosa ha detto Warhorse Studios sul nuovo Kingdom Come

Tobias Stolz-Zwilling - Communications director - e Tom Grey - community manager - hanno fatto chiarezza su alcuni dubbi sorti nella community di Kingdom Come: la compagnia aveva infatti parlato di una "nuova avventura di Kingdom Come", il che aveva spinto il pubblico a domandarsi se il prossimo gioco sarebbe stato qualcosa di diverso dai precedenti titoli.

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La risposta è che no, il nuovo Kingdom Come sarà ancora una volta un gioco di ruolo a mappa aperta, al pari dei due Deliverance. Non è però stato confermato che si tratti di un Deliverance 3, quindi è possibile che sia una nuova saga.

Sappiamo però che a guidare il progetto è Prokop Jirsa, lead designer di Kingdom Come: Deliverance 2. Inoltre, è stato confermato che il nuovo Kingdom Come arriverà il prossimo anno fiscale. Sebbene detto in questo modo possa sembrare che il gioco sia dietro l'angolo, ricordiamo che il prossimo anno fiscale inizierà ad aprile 2027 e terminerà a marzo 2028: se dovessimo scommettere, punteremmo su un'uscita a inizio 2028, ovvero tre anni dopo il precedente capitolo della serie.

Ovviamente c'è sempre il rischio che il gioco venga rimandato, non a caso Stolz-Zwilling ha affermato: "Ma sapete come funziona lo sviluppo dei videogiochi; questo è il piano: il prossimo anno fiscale. Questo è il periodo a cui puntiamo e faremo tutto ciò che possiamo per raggiungere tale obiettivo".

Segnaliamo infine che il team ha spiegato che la difficoltà di Kingdom Come: Deliverance 2 è frutto di una scelta precisa.