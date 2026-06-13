2

Ben Starr ha fatto l'audizione per James Bond di First Light, ma è felice di non essere stato scelto

Il noto attore Ben Starr ha svelato che si era proposto per il ruolo di 007 in First Light, ma - fortunatamente - alla fine non è stato scelto. Ecco cosa intende.

NOTIZIA di Marie Armondi   —   13/06/2026
Ben Starr e sullo sfondo Verso e Clive
007 First Light
007 First Light
Articoli News Video Immagini

L'attore Ben Starr negli ultimi anni è diventato famoso grazie a ruoli come Clive in Final Fantasy 16, Verso in Clair Obscur: Expedition 33 e Prometeo in Hades 2. Sarebbe però potuto diventare ancora più famoso grazie a 007 First Light, il recente gioco di IO Interactive.

Starr ha infatti svelato di essersi candidato per il ruolo di Bond, ma di essere felice di non essere stato scelto.

Le parole di Ben Starr

"Non l'avrei mai ottenuto. Sono stato pessimo", ha detto Starr a VGC. "Ricordo di aver fatto un self-tape per la parte. Ho fatto la scena di GoldenEye e mi hanno richiamato per incontrare il team."

"A quel punto stavo lavorando a Final Fantasy già da un paio d'anni e non era ancora uscito, quindi ero solo un giovane attore a cui piacevano i videogiochi", ha aggiunto.

007 First Light avrà un seguito e sarà gestito da Amazon? Il capo di Amazon Game Studios fa chiarezza 007 First Light avrà un seguito e sarà gestito da Amazon? Il capo di Amazon Game Studios fa chiarezza

Sebbene Starr avesse ottenuto un callback per la parte, ha detto di essere "un po' crollato sotto la pressione" e di non aver "offerto ciò che volevano". "Sono così dannatamente felice di non esserci andato nemmeno vicino, perché mio dio, Patrick Gibson è così fottutamente bravo. È incredibile", ha detto Starr.

Vi lasciamo infine alla recensione di 007 First Light.

Questo contenuto potrebbe includere link affiliati che generano commissioni.
Per conoscere i dettagli della nostra policy editoriale, è disponibile la pagina etica.
Multiplayer Login
con il tuo social network
Password dimenticata?
Registrati
Registrazione
Grazie per esserti registrato!
A breve riceverai una mail di notifica da dove potrai attivare il tuo account.
Re-invia email attivazione
Segnalazione Errore
Ben Starr ha fatto l'audizione per James Bond di First Light, ma è felice di non essere stato scelto