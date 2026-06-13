Ben Starr ha fatto l'audizione per James Bond di First Light, ma è felice di non essere stato scelto

L'attore Ben Starr negli ultimi anni è diventato famoso grazie a ruoli come Clive in Final Fantasy 16, Verso in Clair Obscur: Expedition 33 e Prometeo in Hades 2. Sarebbe però potuto diventare ancora più famoso grazie a 007 First Light , il recente gioco di IO Interactive.

Le parole di Ben Starr

"Non l'avrei mai ottenuto. Sono stato pessimo", ha detto Starr a VGC. "Ricordo di aver fatto un self-tape per la parte. Ho fatto la scena di GoldenEye e mi hanno richiamato per incontrare il team."

"A quel punto stavo lavorando a Final Fantasy già da un paio d'anni e non era ancora uscito, quindi ero solo un giovane attore a cui piacevano i videogiochi", ha aggiunto.

Sebbene Starr avesse ottenuto un callback per la parte, ha detto di essere "un po' crollato sotto la pressione" e di non aver "offerto ciò che volevano". "Sono così dannatamente felice di non esserci andato nemmeno vicino, perché mio dio, Patrick Gibson è così fottutamente bravo. È incredibile", ha detto Starr.

Vi lasciamo infine alla recensione di 007 First Light.