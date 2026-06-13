Ben Starr ha fatto l'audizione per James Bond di First Light, ma è felice di non essere stato scelto

L'attore Ben Starr negli ultimi anni è diventato famoso grazie a ruoli come Clive in Final Fantasy 16, Verso in Clair Obscur: Expedition 33 e Prometeo in Hades 2. Sarebbe però potuto diventare ancora più famoso grazie a 007 First Light, il recente gioco di IO Interactive.
Starr ha infatti svelato di essersi candidato per il ruolo di Bond, ma di essere felice di non essere stato scelto.
Le parole di Ben Starr
"Non l'avrei mai ottenuto. Sono stato pessimo", ha detto Starr a VGC. "Ricordo di aver fatto un self-tape per la parte. Ho fatto la scena di GoldenEye e mi hanno richiamato per incontrare il team."
"A quel punto stavo lavorando a Final Fantasy già da un paio d'anni e non era ancora uscito, quindi ero solo un giovane attore a cui piacevano i videogiochi", ha aggiunto.
Sebbene Starr avesse ottenuto un callback per la parte, ha detto di essere "un po' crollato sotto la pressione" e di non aver "offerto ciò che volevano". "Sono così dannatamente felice di non esserci andato nemmeno vicino, perché mio dio, Patrick Gibson è così fottutamente bravo. È incredibile", ha detto Starr.
Vi lasciamo infine alla recensione di 007 First Light.
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