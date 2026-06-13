"Xbox si dissolverà dentro Windows" che è la "forza di Microsoft", secondo un ex PlayStation

Xbox si trova in un momento di transizione e sta chiaramente decidendo in che direzione vuole far procedere il proprio business, adattandosi al mercato e alle possibilità tecnologiche del momento. Uno dei possibili futuri è che Xbox diventi solo un frammento di Windows .

Le parole di Yoshida

Tramite Twitter, Yoshida ha condiviso un pensiero... letteralmente presentato come un pensiero, con una simpatica faccina e delle bolle che rappresentano una vignetta.

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Come potete leggere, Yoshida scrive: "Xbox si dissolverà dentro Windows, ed è la forza di Microsoft". Ovviamente detto in questo modo potrebbe sembrare un'affermazione un po' campata per aria, ma viene in risposta al report di Bloomberg secondo il quale potenzialmente ci saranno enormi licenziamenti dentro Xbox tra non molto. Secondo la testata, i licenziamenti sarebbero parte della ristrutturazione della compagnia sotto la guida della CEO Asha Sharma.

Secondo Yoshida, Xbox diventerà quindi una parte di Windows. Dovremo vedere anche come sarà la prossima generazione di console, Project Helix, che secondo i rumor userà Windows invece del classico OS di Xbox. È stato comunque affermato che Xbox non ha intenzione di abbandonare il mercato delle console, che è in salute.