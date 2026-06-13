Far Cry 7 starebbe vivendo delle difficoltà: l'uscita è più lontana del previsto?

Le parole di Henderson

La fonte delle informazioni è Tom Henderson, noto insider dell'industria dei videogiochi che da tanti anni condivide lo stato dei lavori di tanti titoli famosi.

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Henderson, come potete vedere nel tweet qui sopra, ha scritto: "Aggiungerò anche che lo sviluppo del prossimo gioco principale di Far Cry è stato a dir poco disastroso." Purtroppo l'insider non elabora ulteriormente sulla questione, se non che deve indagare su cosa Ubisoft voglia fare in termini di pubblicazione perché al momento la compagnia cambia i piani da un mese all'altro.

Ovviamente uno sviluppo problematico potrebbe portare a un rimando dell'ultimo minuto, se l'opera non fosse all'altezza delle aspettative di Ubisoft. Ciò detto, è possibile che i problemi siano oramai passati e che l'opera abbia trovato la propria direzione, dopo anni di difficoltà. Dovremo attendere nuovi report o annunci ufficiali per capire come vanno le cose.

Henderson ha anche segnalato che lo sviluppo del nuovo Ghost Recon sarebbe a rischio: Ubisoft potrebbe resettare o cancellare il progetto.