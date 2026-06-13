Far Cry 7 starebbe vivendo delle difficoltà: l'uscita è più lontana del previsto?

Ubisoft si trova in un periodo difficile, tra licenziamenti, chiusure di team, cancellazioni di giochi, rimandi e, secondo nuovi report, vari problemi dietro le quinte con lo sviluppo di alcuni dei suoi titoli di punta.
Tra questi ci sarebbe anche il prossimo Far Cry, non ancora annunciato ma comunemente chiamato per semplicità Far Cry 7.
Le parole di Henderson
La fonte delle informazioni è Tom Henderson, noto insider dell'industria dei videogiochi che da tanti anni condivide lo stato dei lavori di tanti titoli famosi.
Henderson, come potete vedere nel tweet qui sopra, ha scritto: "Aggiungerò anche che lo sviluppo del prossimo gioco principale di Far Cry è stato a dir poco disastroso." Purtroppo l'insider non elabora ulteriormente sulla questione, se non che deve indagare su cosa Ubisoft voglia fare in termini di pubblicazione perché al momento la compagnia cambia i piani da un mese all'altro.
Ovviamente uno sviluppo problematico potrebbe portare a un rimando dell'ultimo minuto, se l'opera non fosse all'altezza delle aspettative di Ubisoft. Ciò detto, è possibile che i problemi siano oramai passati e che l'opera abbia trovato la propria direzione, dopo anni di difficoltà. Dovremo attendere nuovi report o annunci ufficiali per capire come vanno le cose.
Henderson ha anche segnalato che lo sviluppo del nuovo Ghost Recon sarebbe a rischio: Ubisoft potrebbe resettare o cancellare il progetto.
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