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Ubisoft punta a lanciare Assassin's Creed, Far Cry e Ghost Recon tutti entro marzo 2029

Dai piani finanziari di Ubisoft emerge la volontà di lanciare nuovi capitoli delle sue serie principali nel corso dei prossimi due anni fiscali, tutti entro la fine di marzo 2029.

NOTIZIA di Giorgio Melani   —   20/05/2026
Vari giochi Ubisoft

In base ai documenti finanziari pubblicati di recente, Ubisoft sembra avere un periodo alquanto vivace di fronte, dal punto di vista delle uscite di grosso calibro: nel piano figurano infatti nuovi Assassin's Creed, Far Cry e Ghost Recon tutti da lanciare entro la fine di marzo 2029.

Si tratta infatti del programma che la compagnia ha stilato per i prossimi due anni fiscali, che coprono l'arco di tempo fino alla fine di marzo 2029, considerando che quello successivo inizia nell'aprile del 2029, e durante questo periodo dovrebbero arrivare uscite di grosso calibro.

Si tratta di giochi che non sono nemmeno stati presentati in maniera completa, o affatto, al di là del prossimo capitolo della serie Assassin's Creed, dunque è chiaro che la questione sia ancora piuttosto fumosa.

Pochi indizi al di là di Hexe

Il gioco più noto tra questi è Assassin's Creed Hexe, che quantomeno è stato annunciato con un teaser trailer già da tempo ma che si trova ancora in pieno sviluppo e non è mai stato mostrato in maniera approfondita.

Il teaser di Assassin's Creed Hexe
Il teaser di Assassin's Creed Hexe

Il nuovo capitolo in questione, che dovrebbe essere ambientato durante il periodo della caccia alle streghe in Germania e pare possa contenere anche il ritorno di Ezio Auditore, secondo alcune voci di corridoio, è attualmente previsto per il 2027, ma senza una finestra precisa.

Un leaker indica quando Far Cry 7 sarà svelato da Ubisoft Un leaker indica quando Far Cry 7 sarà svelato da Ubisoft

Per il resto, il nuovo Far Cry dovrebbe essere in lavorazione da tempo, considerando che Far Cry 6 risale ormai al 2021, mentre Ghost Recon non ha più ricevuto capitoli nuovi da Tom Clancy's Ghost Recon: Breakpoint del 2019.

Non stupisce, dunque, che queste serie siano destinate a tornare in scena fra non molto, ma attendiamo informazioni più precise al riguardo. Intanto, più nell'immediato attendiamo il lancio di Assassin's Creed Black Flag Resynced, in arrivo il 9 luglio.

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