Ubisoft punta a lanciare Assassin's Creed, Far Cry e Ghost Recon tutti entro marzo 2029

Si tratta di giochi che non sono nemmeno stati presentati in maniera completa, o affatto, al di là del prossimo capitolo della serie Assassin's Creed, dunque è chiaro che la questione sia ancora piuttosto fumosa.

Si tratta infatti del programma che la compagnia ha stilato per i prossimi due anni fiscali , che coprono l'arco di tempo fino alla fine di marzo 2029, considerando che quello successivo inizia nell'aprile del 2029, e durante questo periodo dovrebbero arrivare uscite di grosso calibro.

Pochi indizi al di là di Hexe

Il gioco più noto tra questi è Assassin's Creed Hexe, che quantomeno è stato annunciato con un teaser trailer già da tempo ma che si trova ancora in pieno sviluppo e non è mai stato mostrato in maniera approfondita.

Il teaser di Assassin's Creed Hexe

Il nuovo capitolo in questione, che dovrebbe essere ambientato durante il periodo della caccia alle streghe in Germania e pare possa contenere anche il ritorno di Ezio Auditore, secondo alcune voci di corridoio, è attualmente previsto per il 2027, ma senza una finestra precisa.

Per il resto, il nuovo Far Cry dovrebbe essere in lavorazione da tempo, considerando che Far Cry 6 risale ormai al 2021, mentre Ghost Recon non ha più ricevuto capitoli nuovi da Tom Clancy's Ghost Recon: Breakpoint del 2019.

Non stupisce, dunque, che queste serie siano destinate a tornare in scena fra non molto, ma attendiamo informazioni più precise al riguardo. Intanto, più nell'immediato attendiamo il lancio di Assassin's Creed Black Flag Resynced, in arrivo il 9 luglio.