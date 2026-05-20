Ubisoft punta a lanciare Assassin's Creed, Far Cry e Ghost Recon tutti entro marzo 2029

In base ai documenti finanziari pubblicati di recente, Ubisoft sembra avere un periodo alquanto vivace di fronte, dal punto di vista delle uscite di grosso calibro: nel piano figurano infatti nuovi Assassin's Creed, Far Cry e Ghost Recon tutti da lanciare entro la fine di marzo 2029.
Si tratta infatti del programma che la compagnia ha stilato per i prossimi due anni fiscali, che coprono l'arco di tempo fino alla fine di marzo 2029, considerando che quello successivo inizia nell'aprile del 2029, e durante questo periodo dovrebbero arrivare uscite di grosso calibro.
Si tratta di giochi che non sono nemmeno stati presentati in maniera completa, o affatto, al di là del prossimo capitolo della serie Assassin's Creed, dunque è chiaro che la questione sia ancora piuttosto fumosa.
Pochi indizi al di là di Hexe
Il gioco più noto tra questi è Assassin's Creed Hexe, che quantomeno è stato annunciato con un teaser trailer già da tempo ma che si trova ancora in pieno sviluppo e non è mai stato mostrato in maniera approfondita.
Il nuovo capitolo in questione, che dovrebbe essere ambientato durante il periodo della caccia alle streghe in Germania e pare possa contenere anche il ritorno di Ezio Auditore, secondo alcune voci di corridoio, è attualmente previsto per il 2027, ma senza una finestra precisa.
Per il resto, il nuovo Far Cry dovrebbe essere in lavorazione da tempo, considerando che Far Cry 6 risale ormai al 2021, mentre Ghost Recon non ha più ricevuto capitoli nuovi da Tom Clancy's Ghost Recon: Breakpoint del 2019.
Non stupisce, dunque, che queste serie siano destinate a tornare in scena fra non molto, ma attendiamo informazioni più precise al riguardo. Intanto, più nell'immediato attendiamo il lancio di Assassin's Creed Black Flag Resynced, in arrivo il 9 luglio.
Per conoscere i dettagli della nostra policy editoriale, è disponibile la pagina etica.