Empulse è ufficiale: il nuovo gioco dagli autori di Splitgate 2, ispirato a Titanfall

1047 Games, il team responsabile di Splitgate 2, ha infine reso ufficiale il suo nuovo gioco: si tratta di Empulse e si presenta come uno sparatutto competitivo che ricorda un po' Titanfall sotto alcuni aspetti, ancora senza una data di uscita precisa.

Del gioco erano emersi già alcuni dettagli attraverso dei leak, ma ora c'è una vera e propria pagina ufficiale su Steam che rende alquanto chiara la situazione: il gioco è effettivamente in arrivo e verrà probabilmente presentato con tutti i crismi nei prossimi giorni, forse durante la Summer Game Fest che si terrà il 5 giugno.

L'apertura della pagina Steam consente di vedere alcune immagini ufficiali del gioco e ottenere qualche dettaglio di base, anche se attendiamo una presentazione più estesa per capire meglio di cosa si tratti.