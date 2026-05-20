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Empulse è ufficiale: il nuovo gioco dagli autori di Splitgate 2, ispirato a Titanfall

Dopo le voci di corridoio arriva la conferma dell'esistenza di Empulse: è il nuovo sparatutto a squadre da parte degli autori di Splitgate 2, in qualche modo ispirato a Titanfall.

NOTIZIA di Giorgio Melani   —   20/05/2026
Un'immagine di Empulse

1047 Games, il team responsabile di Splitgate 2, ha infine reso ufficiale il suo nuovo gioco: si tratta di Empulse e si presenta come uno sparatutto competitivo che ricorda un po' Titanfall sotto alcuni aspetti, ancora senza una data di uscita precisa.

Del gioco erano emersi già alcuni dettagli attraverso dei leak, ma ora c'è una vera e propria pagina ufficiale su Steam che rende alquanto chiara la situazione: il gioco è effettivamente in arrivo e verrà probabilmente presentato con tutti i crismi nei prossimi giorni, forse durante la Summer Game Fest che si terrà il 5 giugno.

L'apertura della pagina Steam consente di vedere alcune immagini ufficiali del gioco e ottenere qualche dettaglio di base, anche se attendiamo una presentazione più estesa per capire meglio di cosa si tratti.

Tra Mirror's Edge e Titanfall

Empulse viene descritto come un "frenetico sparatutto 6v6 basato sul movimento", che vede dunque squadre composte da sei giocatori affrontarsi all'interno di varie mappe dall'ambientazione fantascientifica.

Una scena d'azione in Empulse
Una scena d'azione in Empulse

Gli elementi di base sembra siano il movimento estremo e la presenza dei mech, che puntano a caratterizzare un po' il gameplay di questo shooter, oltre a un look da futuro un po' asettico in stile Mirror's Edge.

Il team di Splitgate 2 implora i giocatori di dargli una possibilità per il rilancio Il team di Splitgate 2 implora i giocatori di dargli una possibilità per il rilancio

La caratteristica sullo stile di Titanfall è ovviamente la presenza dei mech: questi grossi esoscheletri da combattimento possono essere ottenuti a un certo punto durante gli scontri, all'interno di alcuni punti della mappa, e possono ribaltare le sorti di uno scontro.

Per il resto, sembra essere uno sparatutto molto dinamico, che consente di correre sui muri, usare rampini per spostarsi in verticale, decollare usando delle sorte di trampolini chiamati Holojump e "trasformare le superfici con le bombe P.A.I.N.T. per ottenere un vantaggio tattico", a quanto pare.

A questo punto, attendiamo di conoscere meglio questo nuovo titolo da parte degli autori di Splitgate 2.

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