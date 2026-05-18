0

EA Sports F1 25 presto svelerà l'espansione Season Pack 2026: data e orario dell'annuncio

EA e Codemasters si preparano a svelare il Season Pack 2026 di F1 25: l'espansione che aggiornerà il gioco alla nuova stagione di Formula 1 e prenderà il posto del tradizionale capitolo annuale.

NOTIZIA di Stefano Paglia   —   18/05/2026
Dei bolidi in EA SPorts F1 25
EA Sports F1 25
EA Sports F1 25
Articoli News Video Immagini

Electronic Arts e Codemasters hanno annunciato sui social la data della presentazione del Season Pack 2026, l'espansione di F1 25 che integrerà contenuti e modifiche della nuova stagione di Formula 1, sostituendo di fatto l'uscita di un nuovo capitolo quest'anno.

L'annuncio è fissato alle 17:00 italiane di mercoledì 20 maggio e sarà accompagnato da un trailer di presentazione, che volendo potrete guardare tramite il player sottostante alla data e l'orario indicato.

Nessun nuovo gioco quest’anno, la serie tornerà nel 2027

Durante la presentazione è lecito aspettarsi dettagli su data di uscita, prezzo e contenuti del DLC. EA aveva già anticipato che l'espansione rifletterà fedelmente l'esperienza della Stagione 2026, includendo nuove monoposto, regolamenti aggiornati, oltre a squadre e piloti rivisti, insomma tutto il necessario per intrattenere i fan nei prossimi mesi.

Il gameplay di EA Sports UFC 6 è stato mostrato in un nuovo trailer Il gameplay di EA Sports UFC 6 è stato mostrato in un nuovo trailer

La decisione di non pubblicare un ipotetico EA Sports F1 26 era stata comunicata alla fine dello scorso anno: l'obiettivo è concedere a Codemasters più tempo per introdurre cambiamenti significativi e innovazioni profonde, impossibili da realizzare mantenendo una cadenza annuale. Una scelta che rientra in un "investimento strategico pluriennale nel franchise", con il ritorno della serie previsto nel 2027.

Questo contenuto potrebbe includere link affiliati che generano commissioni.
Per conoscere i dettagli della nostra policy editoriale, è disponibile la pagina etica.
Multiplayer Login
con il tuo social network
Password dimenticata?
Registrati
Registrazione
Grazie per esserti registrato!
A breve riceverai una mail di notifica da dove potrai attivare il tuo account.
Re-invia email attivazione
Segnalazione Errore
EA Sports F1 25 presto svelerà l'espansione Season Pack 2026: data e orario dell'annuncio