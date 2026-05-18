EA Sports F1 25 presto svelerà l'espansione Season Pack 2026: data e orario dell'annuncio

Electronic Arts e Codemasters hanno annunciato sui social la data della presentazione del Season Pack 2026, l'espansione di F1 25 che integrerà contenuti e modifiche della nuova stagione di Formula 1, sostituendo di fatto l'uscita di un nuovo capitolo quest'anno.
L'annuncio è fissato alle 17:00 italiane di mercoledì 20 maggio e sarà accompagnato da un trailer di presentazione, che volendo potrete guardare tramite il player sottostante alla data e l'orario indicato.
Nessun nuovo gioco quest’anno, la serie tornerà nel 2027
Durante la presentazione è lecito aspettarsi dettagli su data di uscita, prezzo e contenuti del DLC. EA aveva già anticipato che l'espansione rifletterà fedelmente l'esperienza della Stagione 2026, includendo nuove monoposto, regolamenti aggiornati, oltre a squadre e piloti rivisti, insomma tutto il necessario per intrattenere i fan nei prossimi mesi.
La decisione di non pubblicare un ipotetico EA Sports F1 26 era stata comunicata alla fine dello scorso anno: l'obiettivo è concedere a Codemasters più tempo per introdurre cambiamenti significativi e innovazioni profonde, impossibili da realizzare mantenendo una cadenza annuale. Una scelta che rientra in un "investimento strategico pluriennale nel franchise", con il ritorno della serie previsto nel 2027.
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