EA Sports F1 25 presto svelerà l'espansione Season Pack 2026: data e orario dell'annuncio

Electronic Arts e Codemasters hanno annunciato sui social la data della presentazione del Season Pack 2026, l'espansione di F1 25 che integrerà contenuti e modifiche della nuova stagione di Formula 1, sostituendo di fatto l'uscita di un nuovo capitolo quest'anno.

L'annuncio è fissato alle 17:00 italiane di mercoledì 20 maggio e sarà accompagnato da un trailer di presentazione, che volendo potrete guardare tramite il player sottostante alla data e l'orario indicato.